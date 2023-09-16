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شمسك الداخلية

9/16/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صناعة البسمة وتقديم السعادة للآخرين يمنحان من يقدمهما سعادة أكبر مما يجده الآخرون، كما أنهما من صفات الإنسان الحقيقي، فلا وجود للإنسانية الحقيقية إلا بتقديم ما يسعد الآخرين، ومهما كانت ظروفك أو إمكانياتك فيمكنك أن تقدم لغيرك ما يسعده، فالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة مما يدخل السرور على قلوب الناس، وهي أمور لا تكلف صاحبها شيئا لكنهما قد يغيران من حياة الآخرين ما لا تتوقعه.
فقيمة الإنسان فيما يقدم لغيره من أمل وسعادة وتفاؤل، وهؤلاء الذين اعتادوا العطاء هم أسعد الناس، لأنهم يزرعون الفرحة.
ولو فكر كل فرد في زراعة الأمل في نفس كل إنسان بائس لتغير العالم من حولنا، فليتك تحرص على زراعة هذا الأمل والخير، وتأكد أنك لن تحرم الأجر ولن تخلو حياتك من البسمة والسعادة.
فزراعة الأمل وإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحيطين، هي من أسرار السعادة التي تمنح للفرد مكانة في حياة المحيطين من حوله، فمن يزرع الأمل في قلوب الناس يجد أثرا لما يزرع، وتكون سعادته أكبر عندما يجد ما صنعه قد غير في حياة غيره، وهذه هي قمة الإنسانية الحقيقية.
فحين أصيبت إحدى الفتيات الصغيرات بمرض خطير، وقدر لها الأطباء أياما قليلة تعيشها وبعدها ستفارق الحياة، نظرت هذه الفتاة إلى الشجرة الموجودة بجوار النافذة، وقالت لأختها: «انني سأموت عندما تتساقط أوراق تلك الشجرة، فنظرت الأخت الكبرى إليها في حب وعطف وحنان، وقالت لها: دعينا نستمتع بالأيام، ولا تفكري في أمر الشجرة فمازال عليها الكثير من الأوراق، ومرت الأيام والبنت الصغيرة تشاهد كل يوم ورق الشجرة تسقط واحدة منه، حتى بقيت على الشجرة ورقة واحدة فنظرت الفتاة إليها، وقالت لأختها: «لم تتبق على الشجرة إلا ورقة واحدة وسأموت غدا»، فقالت لها أختها: «بل دعينا نستمتع بهذا اليوم، وفي الغد ننظر ما سيكون وأصبح الصبح، ووجدت الفتاة الورقة على الشجرة، ومر يوم آخر ثم يوم آخر، ثم مر الخريف والشتاء وجاء الربيع والورقة ما زالت على الشجرة، وأختها بجوارها، وبدأت حالتها تتحسن وبدأت تتعافى شيئا فشيئا حتى شفيت تماما، وعندما أصبحت قادرة على الحركة توجهت نحو الشجرة، وتحسست الورقة التي لم تسقط فإذا بها ورقة من البلاستيك من أشجار الزينة فعلمت أن أختها هي من وضعتها، لتعطيها الأمل وتبعد عنها اليأس.
ما أجمل أن تعيش حياتك بالأمل والتفاؤل، فالأمل يبث بداخلك روحا جديدة ويشعل بك الحيوية والنشاط، والتفاؤل يعطيك الفرصة لرؤية الحياة من منظور آخر، وهؤلاء الذين اعتادوا العطاء تأكد من أنهم هم أسعد الناس، لأنهم يزرعون الفرحة في قلوب الغير، وكما قيل، ولو كنت متشائما محبطا مأزوما متكلسا، فلا تبع للآخرين إلا الأمل، فالأمل حلم الإنسان المستيقظ، وإعطاء جرعة منه للآخرين.. لن تنتقص ذرة.. من مخزون الأمل لديك!
ولكي ننجح ونصل إلى ما نحلم به ونتمناه في حياتنا علينا أن نزرع التفاؤل والأمل في كل جانب من جوانب حياتنا، وأن نبدأ أي عمل من الأعمال ونحن مفعمون بروح الأمل والتفاؤل في الحياة بكل ما هو قادم والذي سيفتح أمامنا كل الأبواب المغلقة، فبدونهما سنعيش حياة كئيبة مظلمة، فهما النور الذي يضيء لنا طريقنا، وسلاحنا ضد مصاعب الحياة، فالتفاؤل بالقادم والأمل بالحياة يمنحنا النظرة الإيجابية لكل ما يعترضنا من سلبيات.

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