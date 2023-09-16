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امتدادنا الخيري وشواهده

9/16/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

إنما تحيا الفكرة ويشيع ذكرها ويعظم شأنها بقدر التفاني في خدمتها، وبحجم انعكاسها الطيب في نفوس المتلقي، وبما تثمره من معان إيجابية في آفاق الإنسانية الرحبة، وإني على يقين تام بأن وراء كل فكرة طموحة عظماء كانوا حافزها لأن ترتقي، حين سعوا في إظهار محاسنها بإخلاص وتفان، مؤملين الخير للجميع.
انطلقت قافلة الكويت الخيرية على بركة الله وتأييده منذ الأزل رحلة طويلة شاقة، في معترك وعر، تطرق كل أرض، متسربة لكل نفس، تحيي فيها بعد يأس بوارق الأمل والطمأنينة، لم تكن يوما هذه الفتوحات الخيرية المباركة التي اهتزت لها الأرض وربت عبثا، بل هي نتاج نفوس محسنة آثرت الخير وجدت في بذله، وازعها إسعاد البشرية في أي مكان من أرض الله، لا تعرف للخير حدودا، ولا للعطاء فواصل، بل كان الإحسان ما تدندن حوله، وهي في هذا تصدر عن استشعار حقيقي للدور الرسالي، الذي أوكلته الأمة نيابة عنها، تلك الأمة التي اصطفاها الله ووصفها في كتابه بخير أمة أخرجت للناس.
لقد قيض الله للعمل الخيري الكويتي ثلة من رجاله المخلصين، الذين دأبوا باستمرار على تحمل رسالته، والعناية بأهدافه والتأكيد على عموميته، وبسط إنسانيته، بل وجاهدوا ما وسعهم على نشر معانيه الراشدة في الداخل والخارج، والتي تؤصل لامتداد الخير وتجذره في الشخصية الكويتية التي أشربت حب الخير، حين امتهنت صناعة المعروف، جاعلة من الكويت مركزا للعمل الإنساني الذي تردد أثره ليملأ العالم رحمة وبرا.
لم تتأت رمزية العمل الخيري الكويتي ومنجزاته المتنوعة في كل مجال من فراغ، ولم تكن تحركاته رهن مصادفة، بقدر أصالة انتمائها لهذا المكون الإنساني الوطني بأطيافه المختلفة، منجذبة نحو غاياته الرشيدة، لتصبح بعد أمد لسانه المعبر عن مبادئه النبيلة، أمينة على مسيرته بمنتهى التجرد والإخلاص، محتضنة بنزاهة واقتدار قضايا الفقراء والمحتاجين، ماضية بكل صدق نحو تغيير واقعهم البائس مهما كانت التكلفة، مرسخة في الأخير مضامين لصيقة الصلة بماضي عريق، تستمد منه ما تستشرف به مستقبلها الآمل، إن إنسانية العمل الخيري الكويتي كفلت له أن ينمو ويزدهر، بل ويؤتي ثماره اليانعة، وقد وعت الرموز الخيرية الكويتية في مراحله المختلفة هذه الميزة، بل وأكثر من هذا كان دليلها الذي ارتكزت عليه طوال رحلتها، وجعله صافي المشرب نقي الغرض، دون النظر لأي اعتبارات تنتقص من قدره أو تحدّ من مكانته، وبرأيي فإن هذا سر الخلطة التي حافظ عليها عملنا الخيري وقاوم رجاله، ليستنير بها في مشواره طويل الأجل، والمرصودة في مجملها لإقامة العمران وإحياء الإنسان، والاستثمار في الخير الذي يحيل حياة الفقراء جنة ونعيما.
إن الكويت شعبا ومؤسسات وهي تفتخر اليوم بهذا الإرث الخيري العريض، تقف تطالع في تواضع وافتخار جميع ما تحقق ويتحقق من منجزات يطير ذكرها في العالمين، لا يمكنها أن تتجاهل صناع هذه النهضة وبُناتها من أبنائها البررة ـ ممن يطول المجال لذكرهم ـ الذين كانوا وقود نهضة، وعماد ريادة، فإنها وبكل تأكيد تجدد العهد أمام الله والأمة والإنسانية، أن تحافظ مخلصة على إحياء تاريخ أسلافها المجيد، متمسكة ما أمكنها بمكتسباته، التي أضحت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

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