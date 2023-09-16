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البلاء موكل بالمنطق

9/16/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

البلاء في اللغة المصائب والمصاعب والمحن، والمنطق هنا معناه القول والكلام، والحذر كل الحذر من فلتات اللسان، فإنه يودي إلى المهالك، وقد قال الشاعر:
يصاب الفتى من عثرة في لسانه
وليس يصاب المرء في عثرة الرِّجْل
فعثرته من فيه ترمي برأسه
وعثرته بالرِّجل تبرأ على مهل
وعنوان المقالة هو مثل وليس آية قرآنية او حديث شريف وإنما هو أثر وارد عن بعض الصحابة والتابعين، يقول أحد الشعراء:
لا تنطقن بما كرهت فربما
نطق اللسان بحادث فيكون
والمعنى لهذا المثل أن المرء قد يتكلم بكلمة فيصيبه بلاء وشر وفق ما نطق به، فتكون هذه الكلمة باعثة للشر، والهدف من هذا المثل تحذير الإنسان من النطق بالسوء، أما قضاء الله وقدره فلا راد له، وكان الرجل الصالح إبراهيم النخعي يقول: إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني من التكلم به إلا الخوف أن ابتلى به، ولدينا من الأمثلة الكثير، فقد قال النبي يوسف عليه السلام (قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه) [يوسف: 33] فوقع له ما أراد بمشيئة الله تعالى، فرضي بأمر ربه وتوكل عليه، ويروى أن الشاعر العباسي المؤمل بن أميل المحاربي رأى في الحيرة فتيات بارعات الجمال فاندهش وقال:
شف المؤمل يوم الحيرة النظر
ليت المؤمل لم يخلق له بصر
يكفي المحبين في الدنيا عذابهم
والله لا عذبتهم بعدها سقر
فأتاه بعد ذلك آت في المنام وسأله عن البيتين هل هما له؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت يا عدو الله ثم أدخل أصابعه في عينيه واقتلعهما وقال: هذا ما تمنيت، ثم انتبه فإذا هو أعمى والبلاء موكل بالمنطق، ودمتم سالمين.

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