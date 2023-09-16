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هيئة تنشيط السياحة تنفذ معرضين متنقلين في الصين

9/16/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت هيئة تنشيط السياحة معرضين متنقلين في الصين في كل من بكين وشنغهاي وذلك خلال الأسبوع الماضي بمشاركة السفير الأردني في الصين ووفد من السفارة و بحضور ممثلين من وسائل الإعلام .

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان الهدف من تنفيذ هذه النشاطات في كلا المدينتين ( بكين و شنغهاي ) هو تعزيز الوعي وبحث فرص التعاون المشتركة مع الجانب الصيني وتقديم آخر التجارب السياحية في المملكة .

وأضاف عربيات انه تم تقديم عرض تفصيلي يبرز أهم جوانب المنتج السياحي الأردني في كلا المدينتين وتعريف القطاع السياحي الصيني بأهم التجارب السياحية التي يمكن تجربتها خلال زيارة الأردن.

وبين عربيات ان المملكة ستستقبل وفداً من كبار قادة الرأي المؤثرين الصينيين خلال الشهر الحالي لتسليط الضوء على التجارب السياحية الأردنية ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

من جانبه رحّب سعادة السفير الأردني في الصين حسام الحسيني بوفد الهيئة وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في الصين والأسواق العالمية عبر الترويج المستمر والمتنوع والذي أبدى آثاره الواضحة على زيادة أعداد السياح إلى المملكة هذا العام.

وأكد السفير الحسيني على ترحيب السفارة بتقديم كافة الدعم للترويج المشترك مع الهيئة من السوق الصيني إلى الأردن منوها الى جمالية التنوع الطبيعي والثقافي والفني في الأردن مما جعل المملكة محطّ أنظار صنّاع السينما والأفلام الصينية للتصوير في الأردن.

كما تم اللقاء خلال فعاليات المعرضين مع ممثلي كبرى شبكات التلفزة الصينية التي تبث باللغة العربية وتنسيق استضافتهم لعمل تقارير متلفزة مختصة بالمنتج السياحي الأردني وبثها عبر القناة وتم اللقاء مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية على هامش المشاركة وبحث فرص تسيير رحلات طيران إلى المملكة إضافة الى ما قام به أحد قادة الرأي الصينيين KOL بتقديم عرض مختص يسلط الضوء على جماليات المملكة وتنوعها كماتم توزيع العديد من الجوائز عبر Lucky Draw على المشاركين في كلا الفعاليتين.

وشارك في Beijing Road Show 120 من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية كما شارك في Shanghai Road Show 75 من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية.



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