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60 مليار دينار إجمالي موجودات البنوك

9/16/2023 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - ارتفع إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 37.4 % عن قيمته في نهاية عام 2021 ، ليصل إلى 60.3 مليار دينار والتي تتوزع بواقع 47 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية ما يشكل ما نسبته 78 % من موجودات البنوك في الأردن، مقابل 11.7 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يشكل 19 % من إجمالي موجودات البنوك، و1.6 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية وهو ما يشكل 3 % من إجمالي الموجودات فقط.
كما وأظهر تقرير دراسة الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2021 و 2022 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي المقدمة من البنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 8.8 % مقارنة مع عام 2021 لتصل إلى 29.3 مليار دينار، تتوزع بواقع 20.5 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية ما يشكل نسبته 70.1 من إجمالي التسهيلات و 8.3 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يمثل نسبته
28.3 % من إجمالي التسهيلات، و 0.48 مليار دينار للبنوك التجارية الاجنبية وهو ما يشكل 1.6 % من إجمالي التسهيلات.
ووفق التقرير ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن نهاية عام 2022 بنسبة 4.2 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 9.48 مليار تتوزع بواقع4.37 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية وهو ما يمثل نسبة
76.5 % من إجمالي الودائع، إضافة إلى 10.3 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يمثل نسبة 21.1 % من إجمالي الودائع، و 1.2 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية مشكلا بذلك ما نسبته 2.5 % من إجمالي الودائع .
وإلى ذلك كشف التقرير عن نمو إجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 1.5 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 6.86 مليار دينار في نهاية العام الماضي، حيث تتوزع بواقع 5.52 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية وهو ما يشكل حوالي 80.5 % من إجمالي حقوق الملكية لدى البنوك، إضافة إلى 1.04 مليار دينار للبنوك الإسلامية وما يناهز حوالي 15.2 % من إجمالي هذه الحقوق مقابل 0.30 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية وهو ما يمثل 4.3 % فقط من إجمالي حقوق الملكية.
وأشار تقرير دراسة المقارنة إلى انخفاض إجمالي رأس المال للبنوك العاملة في الأردن في نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 3.25 مليار دينار والتي تتوزع بواقع 2.60 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية أي ما نسبته 80 % من مجموع رأس المال، إضافة إلى 450 مليونا للبنوك الإسلامية وبما نسبته 14 % من مجموع رأس المال ، و 200 مليون دينار للبنوك التجارية الاجنبية بنسبة
6 % من مجموع رأس المال.
وأكد التقرير على تمتع البنوك العاملة في الأردن بنسب كفاية رأس مال مرتفعة، ووفقا لمؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3 % في نهاية عام الماضي 2022 بالمقارنة مع 18 % في نهاية عام 2021.
وشدد التقرير على أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون للبنوك العاملة في المملكة، بقيت ضمن مستويات مريحة ومقبولة، وبحسب مؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 4.5 % في نهاية العام الماضي قياسا مع 5 % في نهاية عام 2021.
وحول النشاط الإقراضي المقدم من البنوك للأفراد بين التقرير بأن البنوك العاملة في الأردن، منحت ما قيمته 1.7 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال عام 2022 ،حيث قامت البنوك التجارية الأردنية بمنح ما نسبته 85.4 % من اجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، إلى جانب 11.5 % من خلال البنوك الإسلامية و 3.1 % من البنوك الاجنبية، كما منحت البنوك ما قيمته 1.06 مليار دينار على شكل قروض سكنية وعقارية للأفراد بما قيمته 998 مليون دينار خلال عام 2021، إذ قامت البنوك التجارية الأردنية بمنح ما نسبته 42.3 % من إجمالي القروض السكانية والعقارية للأفراد الممنوحة خلال عام 2022، فضلا عن 56.8 % من خلال البنوك الإسلامية و 0.9 % من البنوك التجارية الاجنبية.
هذا ومنحت البنوك العاملة في الأردن خلال العام الماضي نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات، مقارنة بما قيمته 522 مليون دينار خلال عام 2021، حيث قامت البنوك الإسلامية بمنح ما نسبته 65.1 % من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الغاية، مقابل
32.4 % من خلال البنوك التجارية و2.5 % من خلال البنوك التجارية الأجنبية
وفي ما يتعلق بعدد فروع البنوك العاملة في المملكة وأجهزة الصراف الآلي فقد ذكر التقرير بأن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن قد بلغ حوالي 865 فرعا، يتبع منها 644 فرعا البنوك التجارية، فيما يتبع البنوك الإسلامية حوالي 188 فرعا مقابل 33 فرعا فقط للبنوك التجارية الأجنبية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك داخل الأردن من 2113 جهازا في عام 2021 إلى نحو 2202 جهاز في العام الماضي، بنسبة أرتفاع ناهزت 4.2 %، منها 1598 جهاز صراف آلي تابعة للبنوك التجارية، و 555 جهازا تابعة للبنوك الإسلامية، في حين بلغت عدد الأجهزة التابعة للبنوك الأجنبية نحو 49 جهازا فقط.
وقدر التقرير عدد العاملين في جميع البنوك العاملة في الأردن بنحو 21893 عاملا وعاملة، منهم حوالي 17106 يعملون في البنوك التجارية مقابل 4561 يعملون لدى البنوك الإسلامية بينما من يعملون في البنوك التجارية الأجنبية بلغ حوالي 740.







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