رونالدو يقرر مقاضاة ناديه السابق
التاريخ
9/16/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية إيطالية أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قرّر مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس للحصول على مستحقات بقيمة 19.9 مليون يورو لم تدفع له بعد.
وكان رونالدو قد تقمّص ألوان "البيانكونيري" في الفترة ما بين 2018 و2021.
وخاض البرتغالي مع يوفنتوس 134 مباراة سجّل خلالها 101 هدفًا.
كما توّج مع فريق "السيدة العجوز" بالعديد من الألقاب وهي الدوري الإيطالي (2019 و2020) وكأس إيطاليا (2021) وكأس السوبر المحلية (2018 و2020).
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