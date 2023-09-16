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رونالدو يقرر مقاضاة ناديه السابق

9/16/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت تقارير إعلامية إيطالية أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قرّر مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس للحصول على مستحقات بقيمة 19.9 مليون يورو لم تدفع له بعد.
وكان رونالدو قد تقمّص ألوان "البيانكونيري" في الفترة ما بين 2018 و2021.

وخاض البرتغالي مع يوفنتوس 134 مباراة سجّل خلالها 101 هدفًا.
كما توّج مع فريق "السيدة العجوز" بالعديد من الألقاب وهي الدوري الإيطالي (2019 و2020) وكأس إيطاليا (2021) وكأس السوبر المحلية (2018 و2020).



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