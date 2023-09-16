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مانشستر سيتي يواصل صدارته.. وفالنسيا يباغت أتلتيكو مدريد

9/16/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - واصل حامل اللقب مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة، بفوزه على مضيفه وست هام يونايتد 3-1 أمس، ضمن الجولة الخامسة.
وسجل ثلاثية سيتي كل من جيريمي دوكو (46) وبرناردو سيلفا (76) وإيرلينج هالاند (86)، بينما أحرز هدف وست هام الوحيد جيمس وارد براوس (36).
وبهذه النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السادس.
وبدأ سيتي المباراة بقوة في الدقيقة السابعة، بعدما تابع رودري عرضية من ركنية نفذها فيل فودين، مسددا رأسية تألق أريولا في التصدي لها أولا، وفي نفس الهجمة عادت الكرة لرودري، الذي سدد كرة غير هالاند اتجاهها، قبل أن يبعدها توماس سوتشيك من خط المرمى.
وأهدر سيتي فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل جوسكو جفارديول عرضية أرضية في منطقة الـ6 ياردات، تجاه هالاند الخالي تماما من الرقابة، والذي سدد بدوره كرة مباشرة مرت بغرابة بجوار القائم.
وعاد سيتي للمحاولة مجددا في الدقيقة 19، بتسديدة من دوكو من الجانب الأيسر ذهبت ضعيفة في يد أريولا، وتبعه فودين بتسديدة أرضية قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 21، مرت بجوار القائم.
وظهر وست هام في الدقيقة 35، بتسديدة من براوس من على حدود المنطقة، أمسك بها الحارس إيدرسون.
وافتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 36، بعدما أرسل كوفال عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى براوس الخالي من الرقابة والذي سدد رأسية سكنت الشباك.
وكاد سيتي أن يعدل النتيجة في الدقيقة 43، بعدما أرسل دوكو عرضية أرضية تجاه هالاند الخالي من الرقابة داخل منطقة الـ6 ياردات أمام المرمى الخالي، ليسدد كرة مباشرة ويبعدها نايف أكرد من خط المرمى.
وبحث سيتي عن التعديل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بتسديدة أرضية قوية من رودري مرت بجوار القائم.
ونجح سيتي في تعديل النتيجة مبكرا مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46، بعدما تلاعب دوكو بكوفال في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
وكاد سيتي أن يضيف الثاني سريعا في الدقيقة 49، بعدما تابع جفارديول كرة مبعدة من أريولا، ليسدد من حدود المنطقة كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.
واستمر تحفز سيتي بحثا عن الانتصار، بتنفيذ ألفاريز لمخالفة في الدقيقة 51، لكن الكرة اصطدمت بالقائم، وبعدها أرسل رودري عرضية داخل المنطقة في الدقيقة 54، تابعها هالاند بتسديدة مقصية تألق أريولا في التصدي لها.
وواصل سيتي محاولاته في الدقيقة 59، بارتقاء من هالاند لعرضية من برناردو، مسددا رأسية تصدى لها أريولا.
وأتى الرد من وست هام في الدقيقة 61، بارتقاء من زوما لعرضية من ركنية، مسددا رأسية قوية تألق إيدرسون في التصدي لها.
ونجح سيتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما أرسل ألفاريز كرة فوق المدافعين لبرناردو سيلفا داخل المنطقة، فيدد الأخير كرة سكنت الشباك.
وأطلق هالاند رصاصة الرحمة على وست هام بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 86، بعد تلقيه بينية من برناردو داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.
من ناحية ثانية، واصل ليفربول انتصاراته وتخطى مضيفه وولفرهامبتون 3-1.
وسجل أهداف ليفربول كل من كودي جاكبو (55) وأندي روبرتسون (85) وهارفي إليوت (90+1)، فيما سجل هوانج هي تشان هدف وولفرهامبتون (7).
وارتفع ليفربول إلى 13 نقاطة، بفارق نقطتين وراء مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.
واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف جاريل كوانساه إلى جانب جويل ماتيب في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين جو جوميز وأندي روبرتسون، وأدى ألكسيس ماك أليستر دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز، خلف ثلاثي الهجوم المكون من محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.
في الجهة المقابلة، لجأ مدرب وولفرهامبتون جاري أونيل إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من نيلسون سيميدو وكريج داوسون وماكس كيلمان ورايان آيت نوري، وأدى ماريو ليمينا دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه جانريتشر بيليجاردي وجواو جوميز، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بيدرو نيتو وماثيوس كونيا وهوانج هي تشان.
وتمكن وولفرهامبتون من افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما شق نيتو طريقه في الناحية اليسرى مراوغا من أمامه، ليوجّه كرة عرضية نحو القائك البعيد قابلها هوانج بتسديدة مباشرة، حاول الحارس أليسون بيكر إيقافها، لكنه تخطى معها خط المرمى.
وكاد وولفرهامبتون يضاعف تقدمه في الدقيقة العاشرة عندما عاد نيتو لمشاكساته في الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة تابعها كونيا نحو المدرجات.
وأطلق جوتا تسديدة بعهيدة عن مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة 13، واخترق نيتو مجددا من الناحية اليمنى، قبل أن يحول الدفاع دون تسديده نحو المرمى في الدقيقة 19.
ومن ركلة ركنية، تابع المدافع داوسون الكرة برأسه بعيدا عن مرمى ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يهدر صاحب الأرض فرصة خطيرة في الدقيقة 34، عندما مرر نيتو الكرة من بين قدمي جوميز، قب أن يرسلها ناحية كونيا الذي أساء تقديرها على بعد 3 أمتار من المرمى، لترتد الكرة من جسده بدلا من رأسه.
ومن لعبة جماعية، وصلت الكرة في الناحية اليسرى إلى روبرتسون، فأرسلها الأخير ناحية جاكبو الذي أطاح بها عاليا في الدقيقة 38.
وأجرى كلوب تغييرا تكتيكيا بين الشوطين من خلال إدخال لويس دياز مكان ماك أليستر، وكاد الجناح الكولومبي يترك بصمة فورية في الدقيقة 47، عندما تابع برأسه تمريرة روبرتسون العالية بجانب القائم القريب.
واستطاع ليفربول معادلة النتيجة في الدقيقة 55، عندما وصلت تمريرة ذكية من جوتا إلى صلاح، الذي أرسلها نحو القائم البعيد، تابعها جاكبو بلمسة واحدة في الشباك، قبل أن يخرج من الملعب برفقة جوتا، ويدخل مكانهما هارفي إليوت وداروين نونيز.
وهدأت المجريات قليلا بعد هدف ليفربول، قبل أن يطلق إليوت تسديدة ارتدت من دفاع وولفرهامبتون في الدقيقة 68.
وتصدى الحارس جوزيه سا ببراعة لمحاولة نونيز في الدقيقة 70، ومرت تسديدة سوبوسلاي من خارج منطقة الجزاء بجانب المرمى في الدقيقة 75.
ووقف داوسون بحضور تام أمام محاولة دياز القريبة في الدقيقة 84، وقبلها أرغمت الإصابة كوانساه على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه ابراهيما كوناتي.
وتمكن ليفربول أخيرا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85، عندما مرر صلاح كرة أنيقة إلى المندفع روبرتسون الذي وضعها بلمسة واحدة في المرمى,
وأكد ليفربول فوزه بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما قدم صلاح تمريرته الحاسمة الثالثة في المباراة لهارفي إليوت، الذي أطلق تسديدة منخفضة ارتدت من القائم واستقرت في المرمى
وعلى ملعب "أولد ترافورد: واصل برايتون تكريس العقدة لمانشستر يونايتد بعد أن أذاقه مرارة خسارة جديدة (1-3).
باغت الضيوف جميع من في "مسرح الأحلام"، ودخلوا للاستراحة متفوقين بأفضلية هدف "صديق الأمس"، نجم اليونايتد السابق داني ويلبيك، في الدقيقة 20.
وبعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، تعقدت الأمور تماما أمام فريق الهولندي إريك تين هاج باستقبال هدف جديد هذه المرة عن طريق الألماني باسكال جروس، ثم انتهت الأمور تماما لـ"الشياطين الحمر" بالهدف الثالث في الدقيقة 71 بتوقيع البرازيلي جواو بيدرو.
وحملت الدقيقة 73 هدف حفظ ماء وجه اليوناتيد بمعرفة التونسي الدولي البديل حنبعل المجبري.
وبهذه النتيجة، يواصل برايتون مسلسل علو كعبه على اليونايتد في البريمير ليج بانتصار رابع على التوالي، حيث أن الفوز الأخير لمانشستر يونايتد تحقق في الموسم 2021-2022 بثنائية نظيفة.
وسقط "الشياطين الحمر" في فخ الخسارة الثانية على التوالي، الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 6 نقاط في المركز الـثاني عشر، بينما ارتفع رصيد برايتون إلى 12 نقطة، بعد أن حصد الانتصار الرابع له في الموسم، مقابل خسارة في الجولة قبل الماضية (1-3) أمام وست هام، والثاني تواليا.
وفي مباراة درامية، قلب توتنهام هوتسبر الطاولة على ضيفه شيفيلد يونايتد في الثواني الأخيرة من اللقاء، بعد أن كان متأخرا بهدف، لينتصر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (2-1).
وتقدم لاعب الوسط الهولندي جوستافو هامر للضيوف في الدقيقة 74 من اللقاء المثير الذي أقيم على ملعب "توتنهام هوتسبرستاديوم".
ولكن استفاق أصحاب الأرض ورفضوا الخسارة بهدفين في آخر دقائق الوقت المحتسب بدلا من الضائع أولا بفضل البرازيلي الدولي ريتشارليسون، ثم بهدف الفوز الثمين بتوقيع السويدي ديان كولوسيفسكي.
وبهذا يحافظ "سبيرز" على سلسلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف أمام ليفربول.
أما شيفيلد ففشل في تذوق طعم أي انتصار هذا الموسم بهزيمة هي الرابعة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، ليبقى بنقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
البوندسليجا
واصل لايبزج تشديد الخناق على ثنائي الصدارة بايرن ميونيخ حامل اللقب وباير ليفركوزن، عندما أكرم وفادة ضيفه أوجسبورج بثلاثية نظيفة، فيما عاد بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى سكة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه فرايبورج 4-2 بينها ثنائية لمدافعه المخضرم ماتس هوملس، في المرحلة الرابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.
في المباراة الاولى، تابع لايبزج عروضه القوية في بداية الموسم واكتسح أوجسبورج 3-0.
وسجل الأهداف الهولندي تشافي سيمونس (7) والبلجيكي أيكوما لوا أوبيندا (11) ودافيد روم (27).
وهو الفوز الثالث تواليا للايبزج منذ خسارته أمام باير ليفركوزن 2-3 في المرحلة الأولى، فرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن وبايرن ميونيخ المتعادلين 2-2 أول من امس في افتتاح المرحلة.
وكان لايبزج استهل موسمه بإحراز لقب كأس السوبر المحلية عقب فوزه على العملاق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.
وفي الثانية، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين عندما تغلب على مضيفه فرايبورج 4-2.
وسجّل اهداف دورتموند كل من هوملس (11 و88) والهولندي دونيال مالن (60) وماركوس رويس (90+2)، فيما أحرز هدفي فرايبورج لوكاس هولر (45+3) ونيكولاس هوفلر (45+6).
وكانت نقطة التوحل في المباراة بالنسبة لأصحاب الارض عندما طرد هوفلر في الدقيقة 82 عندما كان الفريقان متعادلين 2-2، حيث استغل الضيوف النقص العددي وسجلوا هدفين في غضون أربع دقائق عبر لاعبَي الخبرة هوملس ورويس مانحين فريقهما النقاط الثلاث.
ومنح هوملس التقدم لدورتموند الذي خسر لقب الدوري الموسم المنصرم بصورة دراماتيكية في الجولة الأخيرة لمصلحة بايرن ميونيخ (11)، مسجلا للموسم الـ16 تواليًا في الدوري الالماني.
ورد أصحاب الأرض بهدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول برأسيتين لهولر (45+3) وهوفلر (45+6).
وأدرك مالن التعادل لبوروسيا دورتموند بعد تمريرة حاسمة ذكية من المهاجم الدولي نيكلاس فولكروغ (60).
ومنح هوملس التقدم للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي مستغلا دربكة أمام المرمى اثر ركلة حرّة فتابع الكرة داخل الشباك، قبل ان يحسم رويس النتيجة لصالح فريقه بهدف رابع (90+2)، رفع من خلاله معنويات فريقه قبل مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بعد غد الثلاثاء المقبل في العاصمة الفرنسية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال اوروبا.
وتعرّض أونيون برلين لنكسة عشية زيارته الصعبة إلى ريال مدريد الاسباني في دوري الابطال عقب خسارته امام مضيفه فولفسبورج 1-2.
وسجّل هدفي فولفسبورج الدنماركيان جوناس ويند (12) ويواكيم مايهلي (30)، بينما أحرز هدف فريق العاصمة روبن جوسنز (28).
وفاز شتوتجارت على مضيفه ماينتس 3-1 بفضل هاتريك للغيني سيرهو غيراسي (56 و84 و90+7).
وحقّق هوفنهايم فوزًا عريضًا على مضيفه كولن 3-1، وأحرز اهداف الفائز كل من الكرواتي أندري كراماريتش (1) والنمساوي فلوريان جريليتش (28) وماكسيليان باير (52)، فيما سجل ديفي شيلكي (61) الهدف الوحيد لأصحاب الارض.
سيري أ
قاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته، بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1 أمس في تورينو، بافتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.
وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني (26)، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو (64).
وضرب يوفنتوس بقوة في بداية المباراة وافتتح التسجيل عبر فلاهوفيتش بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من مانويل لوكاتولي (10).
وعزز كييزا تقدم فريق "السيدة العجوز" بعد 16 دقيقة عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو وتابعها بيسراه داخل المرمى (26).
ونجح ألبرتو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث تمكن فلاهوفيتش من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الأميركي ويستون ماكيني (67).
وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس والثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد فانتزع الصدارة مؤقتا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام قطبي ميلانو، إنتر وميلان اللذين التقيا في قمة نارية لاحقا.
في المقابل، مني لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر من فوزه على نابولي 2-1 السبت الماضي.
وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات كالياري مع أودينيزي، وفروزينوني مع ساسوولو، ومونتسا مع ليتشي، وفيورنتينا مع أتالانتا، وروما مع إمبولي، على أن تختتم بعد غد الإثنين بمباراتي ساليرنيتانا مع تورينو، وفيرونا مع بولونيا.
الليجا
أوقف فالنسيا مسلسل نزيف النقاط في الليجا بخسارتين متتاليتين، من خلال فوزه الكبير والمفاجئ على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب "ميستايا"، تقمص المهاجم الشاب هوجو دورو دور البطولة في انتصار "الخفافيش" بعد أن سجل هدفين من الثلاثية في الدقيقتين 5 و34، بينما اختتم لاعب الوسط الواعد خافيير جيرا ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 54.
وضرب لاعبو فالنسيا أكثر من عصفور بهذه النتيجة الكبيرة، حيث استعادوا ذاكرة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين في المسابقة أوساسونا ثم ديبورتيفو ألافيس على الترتيب.
ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 9 نقاط في المركز الخامس مؤقتا.
كما أن الفوز هو الأول لفالنسيا على أتلتيكو في الليجا منذ 9 سنوات، وتحديدا عندما فاز 3-1 في مباراة الدور الأول للموسم 2014-2015 على الملعب نفسه.
ومنذ ذاك التاريخ، نجح الفريق المدريدي في الانتصار في 11 مناسبة، مقابل 6 تعادلات.
بينما سقط فريق الأرجنتيني دييجو سيميوني في فخ الخسارة الأولى في الموسم.
وتأتي هذه الخسارة لتثير القلق في أوساط الفريق المدريدي قبل مواجهتيه المهمتين للغاية أولا بعد الثلاثاء المقبل في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال خارج الديار أمام لاتسيو الإيطالي، ثم بعدها بأيام أمام الجار اللدود ريال في الدربي على ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو".
ومع تبقي مباراة مؤجلة له أمام إشبيلية، تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط يحتل بها المركز السابع. - (وكالات)



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