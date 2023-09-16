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الأرثوذكسي واتحاد عمان يطاردان الإنجليزية في سلة الناشئين

9/16/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - واصل فريق الإنجليزية، صدارته لترتيب فرق دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق كفريوبا بنتيجة 75-38، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الحسن للشباب في مدينة إربد، لحساب الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى.
وبرز اللاعب محمود عبيدات في اللقاء من جانب الإنجليزية، بتسجيله 35 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 23، فيما كان مهند المومني اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا بتسجيله 13 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 10.
وفي لقاء مثير، حسم فريق شباب بشرى مواجهة القمة مع الجليل، بفوزه عليه (57-46)، في لقاء برز فيه اللاعب عبدالله شتات من جانب شباب بشرى محققا "الدبل دبل" بتسجيله 16 نقطة و17 متابعة و5 تمريرات و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22، يليه حسين عبابنة بتسجيله 16 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" وتمريرتين و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18، فيما كان أحمد بربري المسجل الأبرز للجليل بـ14 نقطة مع متابعتين و5 تمريرات و3 ستيل.
وأثقل فريق اتحاد عمان سلة ضيفه بيت ايدس بفوزه عليه (100-42)، وبرز باللقاء لاعبه روحي الكيلاني بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 39 نقطة و11 متابعة وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 29، فيما كان بدر نايف اللاعب الأبرز من جانب بيت ايدس بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و14 متابعة وبلوك شوت بفاعلية 18.
وحقق فريق الأرثوذكسي فوزا كاسحا على فريق الأشرفية (105-34)، وبرز في اللقاء لاعبه يزيد أبو شهيل بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 25 نقطة و16 متابعة و4 تمريرات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 40، فيما كان مصطفى ذيابات المسجل الأبرز من الأشرفية بـ14 نقطة ومتابعة و3 تمريرات و2 ستيل.
ويتصدر الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 8 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 7 نقاط، فيما جاءت فرق الجليل وشباب بشرى وكفريوبا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب وبرصيد 6 نقاط لكل فريق، في الوقت الذي تذيل فيه فريقا بيت ايدس والأشرفية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 خسائر لكل فريق.



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