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بشرى يواجه النقع لتحديد المتأهل لدوري طائرة السيدات اليوم

9/16/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تقام اليوم المواجهة الفاصلة بين فريقي شباب بشرى والنقع على المقعد المؤهل للدوري الممتاز للسيدات بالكرة الطائرة، والتي تحتضنها صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة مساء.
ويتطلع الفريقان إلى حجز بطاقة المشاركة والمنافسة بدوري السيدات الممتاز الموسم المقبل، بعد أن احتل كل فريق المركز الثالث عن مجموعته في الدور الأول من البطولة، حيث فاز بشرى في مواجهتين على البتراء 3-1 ودير علا 3-0، فيما سجل النقع فوزا وحيدا جاء على حساب القدس بنتيجة 3-0.
ويقود فريق بشرى المدرب علي السموعي، ويضم في صفوفه عددا من اللاعبات أبرزهن، مرح الصالح، تمارا خريوش، رزان غيث، فاتن الحمايدة، هلا الحجاج، نور عبد الوهاب وشهد عبابنة.
وعلى الطرف المقابل، تتطلع مدربة النقع صبحية البوات إلى الفوز وبلوغ دوري الممتاز، ويضم الفريق في صفوفه لاعبات جيدات منهن: صفاء البوات، غيداء العشوش، يقين الشعار، صفاء الزهران، موده الغشيان، هديل الدغيمات وشهد الحشوش.
وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة موعد مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، بحيث تقام المباراتين بصالة قصر الرياضة بعد غد، إذ تجمع المباراة الأولى بين فريقي دي لا سال والتعاون عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي النصر مع نظيره مرصع عند الساعة السابعة مساء.
وأقيم دوري السيدات الموسم الحالي بنظام المجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق: دي لا سال، مرصع، بشرى، البتراء ودير علا، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: النصر، التعاون، النقع والقدس، وبلغ متصدر ووصيف كل مجموعة الدور الثاني.
واستعاد فريق دي لا سال مؤخرا اللاعبة التونسية مروى البوغانمي تعويضا للاعبة البرازيلية مانوتاميراس دا سيلفا، لتشارك البوغانمي مجددا مع الفريق بعد فقدانه لقبي "السوبر" وكأس الأميرة آية لصالح النصر.
وأشار مدرب الفريق فواز زهران لـ "الغد"، إلى أن الاستغناء عن البرازيلية جاء لضعف مستواها الفني، وأن عودة البوغانمي عززت من الروح المعنوية لدى المنظومة، نظرا لمعرفتها الفريق وأجوائه من قبل، مبررا خسارة الفريق لقب الكأس لغيابات مؤثرة ومهمة بصفوفه، مع أمنياته بالحفاظ على لقب الدوري لموسم جديد.
ويضم دي لا سال إلى جانب البوغانمي، عددا كبيرا من اللاعبات المتميزات، ومنهن: نانسي عياش، تالا فحماوي، رهف أبو ليل، زينة الطاهر، آية شنك ويارا البشتاوي.
وعلى الطرف المقابل، يستعد النصر للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد بداية مثالية في الموسم بفوزه بلقبين مهمين، تحت قيادة المدرب علي منكو، معتمدا في خياراته باستمرار على تألق اللاعبة اللبنانية ميرنا شيخو، واللاعبات المحليات رهف حيمور، فرح العطعوط، رند حيمور، داليا وادي، رغد حيمور وتمارا حازم.



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