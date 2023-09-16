عموتة في المغرب لرصد آثار الزلزال.. كرات تنس لتدريب حراس مرمىالنشامى

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عموتة في المغرب للاطمئنان على توابع الزلزال

يتواجد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة في بلاده، للاطمئنان على الأهل والأصدقاء، من تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب المغرب أخيرا.

وتوجه عموتة من أذربيجان حيث كان يشرف على المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام المنتخب الأذري مباشرة إلى المغرب، برفقة المدرب العام للمنتخب ومدرب اللياقة البدنية، حيث اطمأن على أهله واصدقائه الذين لم يلحق بهم الضرر من اثار الزلزال المدمر. ويتوقع أن يعود عموتة ورفاقه إلى عمان نهاية الشهر الحالي، لمواصلة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

تفاصيل لقاء اتحاد الكرة والأندية

شهد مقر اتحاد كرة القدم، يوم الخميس الماضي، لقاء جمع ممثلين عن أندية المحترفين (رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة ونائب رئيس نادي الجليل سعيد عجاوي)، مع اتحاد الكرة ممثلا بنائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، وأمين عام الاتحاد سمر نصار.

الأندية التي كانت تلوح بالانسحاب من الدوري في حال لم يتم تلبية مطالبها المالية، شرحت للاتحاد معاناتها المالية، مطالبة برفع قيمة الدفع.

كما شكت الأندية من قيمة المطالب المالية للمدن الرياضية خلال حدوث خسائر بالمنشأة الرياضية خلال المباريات، معتبرة أن مطالب المدن تفوق قيمة الاضرار، مطالبين بآلية أفضل لتقدير حجم المطالب المالية.

الأندية اشارت أيضا إلى أن اتحاد الكرة والأندية يحصلون على مليون ونصف مليون دينار من التلفزيون، ولكن الاتحاد يقتطع منها مصاريف إدارية تصل إلى 300 ألف دينار، مطالبين بتوزيع المبلغ على الأندية وعدم اقتطاعه، وهو ما رفضه اتحاد الكرة. اتحاد الكرة بدوره أشار إلى أن دخله السنوي يصل إلى 11 مليون دينار، ولكنه يعاني بنهاية العام من عجز في الميزانية، لافتا إلى أنه يحتاج لمصاريف كثيرة وكبيرة خلال عمله، مطالبا الأندية بتقدير هذا الوضع.

الاتحاد كشف للأندية، عن عزمه وضع إعلانات إلكترونية في ملعبي ستاد عمان وستاد الحسن، بحيث يذهب دخل الإعلانات للأندية.

الاجتماع الذي وصف بالسلبي، لم يخرج بنتائج عملية ملموسة، بانتظار عودة اللجنة إلى الأندية من خلال اجتماع قريب، لبحث ما جرى في الاجتماع مع الاتحاد، تمهيدا لتحديد الخطوة التالية.

المنتخب يفاجئ حراس المرمى بـ"تنس أرضي"

فاجأ المدرب المغربي لحراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، بتقنية تدريب جديدة تتمثل في استخدام كرات التنس الأرضي في التدريبات.

ولجأ مدرب الحراس خلال التمارين في النرويج واذربيجان، إلى إحضار مضرب تنس أرضي وكرات تنس، حيث كان يقوم باستخدام المضرب لتسديد كرات التنس على حراس المرمى، ومطالبتهم بالتصدي لهذه الكرات، في تمرين جديد على حراس مرمى منتخب النشامى.

وفيما يتعلق بتدريبات اللياقة البدنية، فقد لاحظ اللاعبون تغيير صلاحيات مدرب اللياقة البدنية السابق كريم مالوش، الذي لم يعد صاحب الكلمة في تمارين اللياقة، في ظل وجود مدرب لياقة بدنية مغربي. وأثار إصرار اتحاد الكرة على التمسك بكريم مالوش، رغم التعاقد مع مدرب لياقة بدينة مغربي، تساؤلات الكثيرين عن جدوى التعاقد مع مدربي لياقة بدنية.

يشار إلى أن عقد مالوش مع اتحاد الكرة ينتهي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

معالي يعلن استقالته من الوحدات

أعلن المدير الفني لفرق الفئات العمرية في نادي الوحدات لكرة القدم إيهاب معالي، استقالته من منصبه لأسباب لم يعلن عنها رسميا.

وأشار المدرب إلى استقالته عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن المعلومات تفيد أن عدم رضا معالي عن بعض ما يحدث داخل النادي دفعه لإعلان استقالته على الفيسبوك.

تعيين باسم فتحي مدربا في عمان اف سي

تعاقد المدرب باسم فتحي، مع نادي عمان أف سي، للإشراف على تدريب فريق سن 17 لكرة القدم.

وكان فتحي تقدم باستقالته من نادي الوحدات، على خلفية عدم شعوره بالراحة خلال فترة عمله، لينتقل إلى عمان أف سي.

دعوة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا

تلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، دعوة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 26 آذار (مارس) المقبل.

وينتظر أن يرد اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في هذه البطولة، التي لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن، علما أن موعد البطولة يعتبر مناسبا جدا لمنتخبات غرب آسيا التي ستشارك في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال نيسان (إبريل) المقبل.

منصب جديد للقططي في اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة، أن المدير الفني للاتحاد الهولندي أليكس جيتزي، اختار المدرب عبدالله القططي، ليتولى منصب رئيس قسم تطوير المواهب وانتقائها، حيث جاء هذا الاختيار بناء على مؤهلات هذا المدرب.

المصدر أكد أن اتحاد الكرة أبلغ القططي بهذا التعيين، وبالتالي البدء في خطوات العمل التالية.

اتحاد الكرة يعين 8 مدربين لاكتشاف المواهب

قرر اتحاد كرة القدم، تعيين 8 كشافة لاعبين، للبدء في رصد ومراقبة المواهب في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تعزيز آلية العمل البحث عن مواهب، قادرة على رفد المنتخبات الوطنية، ما ينعكس إيجابا على الكرة الأردنية بما في ذلك الأندية.

والكشافة الذين تم اختيارهم هم : عيسى العزايزة وماجد السقار وأحمد صبح ومالك شطناوي وثابت عبيدات وبسام ابو رزوق ومهند زكريا ومالك موازرة.

وكان هناك شرط عند الاختيار، يتمثل في عدم ارتباط أي من المدربين المختارين بالفئات العمرية في الأندية.

كواليس النجوم

. الكشف الرسمي لفريق سحاب في مباراته أمام الجليل التي جرت أول من أمس بدوري المحترفين، خلا من أسماء الجهاز الفني، ما دفع البعض للسؤال عن قانونية حدوث ذلك، في ظل استمرار المشكلة التي تمنع سحاب من تسجيل أسماء الجهاز الفني خلال المباريات.



. اللاعب محمد الباشا، بدأ خطواته الفعلية للانخراط في عالم التدريب.. الباشا يتجه لبدء مشواره التدريبي قريبا، من خلال الإشراف على تدريب فرق فئات عمرية في ناد الجزيرة.

. الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أبلغ لاعبي منتخبه الأولمبي المتأهل كأفضل ثاني للنهائيات الآسيوية، بصرف مكافأة تصل إلى 13 ألف دولار لكل لاعب (رئيس الاتحاد الكويتي صرف 10 آلاف دولار من حسابه الخاص إلى جانب 3 آلاف دولار من الاتحاد).. المعلومة وصلت إلى لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي الذين ينتظرون مكافآتهم نظير التأهل..اتحاد الكرة لم يحدد للاعبين مكافأة التأهل حتى الآن.

. لاعبو الفيصلي والوحدات يتحدثون فيما بينهم عن توقعاتهم بحضور جماهيري كبير في مباراتي دوري أبطال آسيا ، وكأس الاتحاد الآسيوي اللتين تقامان في عمان يومي غد وبعد غد.

. معلومات ترجح اتفاق أحد أندية المحترفين مع أحد الرعاة، لرعاية فرق الفئات العمرية بمبلغ يصل تقريبا إلى 150 ألف دينار.