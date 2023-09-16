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صقور الناشئين يلاقي البحرين في مستهل مشواره بـسلة آسيا

9/16/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يفتتح المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة، مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة، بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 14:30 من مساء اليوم في صالة "الريان" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة القارية، والتي تستمر فعالياتها حتى 24 من أيلول (سبتمبر) الحالي.
ولحساب مباريات المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخبان النيوزيلندي والكوري الجنوبي عند الساعة 11:30 صباحا بالصالة نفسها، وهو التوقيت ذاته الذي ستقام فيه مباراة أستراليا والهند بصالة الغرافة، فيما تلعب إيران واليابان عند الساعة 14:30 مساء.
ويستهل مستضيف البطولة المنتخب القطري مشواره بمواجهة المنتخب السعودي عند الساعة 17:00 مساء في صالة الغرافة، فيما تحتضن صالة الريان مباراة ماليزيا وكازاخستان بالتوقيت ذاته، وتختتم مباريات اليوم الأول بمواجهتي لبنان وسريلانكا عند الساعة 19:30 مساء بصالة الغرافة، والفلبين مع الصين بالتوقيت نفسه في صالة الريان.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما البعض "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي.
ويضم الجهاز الفني والإداري لـ "صقور الأردن" كلا من: المدير الفني الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعديه الإسباني فرانسيسكو غارسيا وصهيب فراش والمعالج ابراهيم بني فواز ومدرب اللياقة اليكسا غربوفتش والمعد الذهني اللبناني داني عثمان ومدير الفريق هاشم اللوزي، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: عمر حجازي والطيب قاسم ومحمد ابراهيم وعبدالمجيد شديفات وكريم الجيبات وحمزه شعبان وعمر بشير وسيف فانوس وسند غزال وليث ساحليه ومحمود دياب وفيصل شوا.
في المقابل، يتولى سفيان مرابط تدريب المنتخب البحريني ويساعده هاني علم وحسن مكي، وعبدالله عباس إداريا، واختصاصي العلاج الطبيعي جمعة الخنيزي، إلى جانب اللاعبين: حسين السماهيجي وحسن السماهيجي ودانيال محمد وحسن حسين وعلي ياسر وحسين عارف وفيصل العنزور ومجتبى محمود ومهدي عصام وسلمان عبدالله ومهدي حبيب وعلي محسن.
وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا، والذي تأهلت إليه حتى الآن منتخبات، مصر وغينيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو إلى جانب "الدولة المضيفة" تركيا.
ويعود المنتخب الوطني للواجهة الآسيوية بعد 10 أعوام من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية العام 2013، والتي أقيمت في العاصمة الإيرانية "طهران" بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وحل المنتخب الوطني بالمركز 11 آنذاك، فيما جاءت المشاركة الأردنية الأولى في البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د. إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى آنذاك.
واستضافت ماليزيا النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في العام 2009، ثم أقيمت النسخة الثانية بدولة فيتنام في العام 2011، كما استضافت إيران النسخة الثالثة العام 2013، وهي النسخ الثلاث التي يحمل لقبها المنتخب الصيني، فيما توجت كوريا الجنوبية بلقب النسخة الرابعة العام 2015 في أندونيسيا، وفازت أستراليا بلقب النسخة الخامسة التي احتضنتها الصين العام 2017، ثم انقطعت البطولة لنحو 5 سنوات بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تستضيف قطر النسخة السادسة صيف العام الماضي، والتي حافظت خلالها أستراليا على اللقب للمرة الثانية تواليا.



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