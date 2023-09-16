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نويصر: التايكواندو الأردنية ستحقق الميداليات في باريس

9/16/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يشارك لاعب المنتخب الوطني البحريني للباراولمبيك للتايكواندو علي قرينيس، في تدريبات مع المنتخب الوطني الأول بصالة مركز جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو، استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الأسيوية.
ويرافق اللاعب قرينيس المدربة وعضو اللجنة الباراولمبية البحرينية فجر البنعلي والمدير الفني للمنتخبات البحرينية للتايكواندو، لاعب المنتخب الوطني السابق توفيق نويصر.
وقال نويصر الحاصل على 9 دان للحزام الأسود لفي تصريحات خاصة "الغد": "يشارك لاعب واحد من البحرين في الدورة الآسيوية، وهو يتدرب حاليا مع المنتخب الوطني للتايكواندو، للاستفادة من مدرسة التدريب الأردنية للتايكواندو، لما تحظى به من سمعة طيبة في العالم، حيث تعد التايكواندو الأردنية من بين أفضل 3 دول على المستوى الآسيوي ومن بين أفضل 6 دول عالميا".
وأضاف: "يعد الاتحاد الأردني للتايكواندو من أفضل الاتحادات الرياضية على الإطلاق، كما أن لمتابعة سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو وسمو الأمير زينة راشد الدور الكبير في تطور اللعبة، إداريا وفنيا ومنذ 4 سنوات يسير الاتحاد بخطى ثابتة نحو القمة، ومؤخرا حقق المنتخب الوطني 4 ميداليات ذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار النجمة) في حين عجزت دول عربية وآسيوية عن تحقيق أي إنجازات في البطولة، ما يؤكد قوة التايكواندو الأردنية على كافة المستويات". وأشار: "لأول مرة في تاريخ التايكواندو الأردنية يحتل 7 لاعبين أردنيين مراكز ضمن الستة الأوائل في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وبرأي المتواضع ستحقق التايكواندو الأردنية في أولمبياد باريس 2024 ميداليات ملونة، من خلال معرفتي وخبرتي فقد كنت لاعبا في أولمبياد برشلونة وحققت المركز الرابع، كما كنت مدربا للمنتخب الأردني في أولمبياد أثينا 2004 وحقق حينها لاعب المنتخب الوطني إبراهيم عقيل المركز الرابع، ومدربا للمنتخب الوطني البحريني منذ العام 2006 وحاليا أعمل كمدير فني للمنتخبات الوطنية البحرينية ومشرفا في الاتحاد الآسيوي على البطولات الآسيوية والدولية".
وأكد نويصر: "العقلية التي يتعامل بها المدير الفني للمنتخب الوطني للمنتخبات الوطنية الأردنية فارس العساف مختلفة تماما عن باقي عقليات المدربين، ومن خلال معرفتي فيه عندما كنت مدربا له ، يتميز بمستوى عال من الخبرة، وعلى دراية تامة بمستويات وقدرات اللاعبين الفنية ويتعامل مع نقاط ضعفهم وقواهم بالشكل المناسب، وهو ما يضعه في مقدمة الأحداث على كافة المستويات، ومؤخرا حصل على جائزة أفضل مدرب في بطولة بيروت الدولية، كما يلعب المستشار الفني في اتحاد التايكواندو علي الأسمر دورا مهما في عملية التطوير إلى جانب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد التايكواندو تيسير أبو لبدة، كما أن لجهود الناطق الإعلامي في اتحاد اللعبة فيصل العبداللات دور كبير في إيصال المعلومات لكافة الجهات".



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