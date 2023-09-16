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الفيصلي يصل للجاهزية الفنية والبدنية.. وناساف يتدرب في عمان

9/16/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يخوض فريق الفيصلي مساء اليوم الجرعة التدريبية الأخيرة له، في إطار تحضيراته لمواجهة ضيفه فريق ناساف الأوزبكي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد عمان الدولي، في افتتاح مشوار الفريقين في مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي.
ويضع المدير الفني للفيصلي، التونسي غازي الغرايري من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة، الخطوط العريضة على التشكيلة التي ستبدأ اللقاء، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق متمرس في البطولات الآسيوية، ويضم لاعبين مميزين، ويتمتع بالقوة والإمكانيات الفنية العالية، حيث تحتاج المباراة إلى تركيز عال من اللاعبين، ودراسة جيدة من الجهاز الفني لنقاط القوة والضعف عند الفريق الأوزبكي للحد من سرعته، وتحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم التسرع في البحث عن الهدف.
وشهدت الحصة التدريبية أمس، والتي جرت على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، مشاركة اللاعبين جميعهم، بمن فيهم حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، الذي تواجد مع منتخب بلاده في المباريات الودية التي لعبها ضمن فترة التوقف الدولي، إضافة الى لاعبي المنتخب الأول محمد العمواسي، إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، وثلاثي المنتخب الأولمبي أمين الشناينة، رزق بني هاني وعارف الحاج، الذين غابوا عن " الأزرق" لأكثر من أسبوعين بسبب تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.
وأظهرت الجرعات التدريبية الماضية، حرص منظومة الفريق على تقديم صورة فنية مشرفة عن الكرة الأردنية، وتسجيل بداية جيدة في المشاركة التاريخية الأولى للفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث تابع مجلس إدارة النادي برئاسة م. نضال الحديد تدريبات الفريق، وعمل على تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، وفي الإطار نفسه، تقف جماهير "الأزرق" خلف الفريق وتحرص على حضور التدريبات وتوفير الجو المناسب من ناحية التشجيع ورفع المعنويات، خصوصا وأن الفريق وصل إلى الجاهزية الفنية والبدنية، وقادر على تحقيق رغبات جماهيره.
وطلبت إدارة النادي والجماهير من لاعبي الفريق خوض كل مباراة على أنها مباراة كأس وعدم النظر لمباريات الفرق الأخرى، وعملت جماهير الفيصلي على شراء التذاكر دعما وبحثا عن تعزيز الحالة النفسية عند اللاعبين من خلال التواجد على المدرجات.
ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.
إلى ذلك، يخوض فريق ناساف مساء اليوم تدريبا على ملعب المباراة، يضع فيه المدير الفني للفريق الرتوش الأخيرة على التشكيلة الرئيسية، التي سيبدأ بها المباراة، حيث ينتظر أن تكون بعثة الفريق قد وصلت إلى عمان فجر اليوم، بعد أن انتهى المعسكر التدريبي الذي أقامه في تركيا، ولعب آخر مباراة ودية مع فريق جمك اف-سي التركي وسجل فيها فوزا معنويا بنتيجة 5-2.
وضم الفريق كلا من اللاعبين: أدهم مسلمونوف، غالب جيبولاييف، ظفر مراد عبد الرحماتوف، سهروب نورولوييف، بهروم عبد الرحيموف، ليما كروز، بيكجون رحماتوف، شهرات محمدييف، أويبيك بوزروف، ماركو ستانويفيتش، عزيزبيك امونوف، جواهر سيديكوف، دانيور نارزولاييف، ظفر حكيموف، وجابا جيجوري.
كما وصل إلى عمان طاقم الحكام، الذي سيتولى إدارة اللقاء والمكون من: محمد قاسم، واثق السويدي، أحمد صباح (العراق)، كيم ووسونغ (كوريا الجنوبية)، إضافة إلى المراقب الإداري ومراقب التحكيم.
إلى ذلك، يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في فندق غراند بالاس عند الساعة الثانية ظهر اليوم، والذي يتحدث فيه مدربا الفريقين، ولاعب من كل فريق.



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