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منتخب السيدات 3×3 يختتم مشاركته في بطولة الأمم

9/16/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - اختتم المنتخب الوطني للسيدات في ثلاثيات كرة السلة، مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم – فيبا، والتي استضافتها منغوليا مؤخرا، حيث من المتوقع، أن تكون البعثة عادت إلى المملكة في وقت متأخر من يوم أمس. وتعرض المنتخب الوطني إلى ثلاث خسائر متتالية أمام منتخبات تضم في صفوفها نخبة من بطلات العالم، الولايات المتحدة (9-22) وفرنسا (7-22) وإسبانيا (8-19).
واستكمل المنتخب الوطني بقيادة المدرب هيثم طليب مباريات البطولة بثلاثة لاعبات، وهن: ماسه النوباني وجانسيت يالتشين وذكرى شحادة، بعد إصابة هبة ملكاوي.
وكان منتخب 3×3، تأهل إلى نهائيات بطولة الأمم في منغوليا، بعد فوزه في جولات التصفيات كافة، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بعدما تغلبن على منتخبات، تركمنستان وقطر والسعودية.
ويستأنف المنتخب الوطني للسيدات تدريباته، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى جانب فريق الرجال، الذي يضم كلا من اللاعبين: عاكف الشياب وأدهم الدجاني ومحمود الهزايمة وفادي قرمش.



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