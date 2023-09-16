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المنتخب الوطني أ يتوج بالبرونز في الطائرة الشاطئية العربية

9/16/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- نال المنتخب الوطني "أ" الميدالية البرونزية في ختام البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت في سورية، بفوزه على مواطنه المنتخب الوطني "ب" بنتيجة 2-1، ليحل الأخير بالمركز الرابع على سلم الترتيب النهائي.
وكان المنتخبان الوطنيان "أ" و "ب" قد وقعا في مجموعتين مختلفتين بالدور الأول، وتمكن منتخب "أ" الذي يمثله اللاعبان أحمد العواملة وراشد العلوان، من الفوز على فلسطين بنتيجة 2-0، وعلى سورية "أ" بنتيجة 2-0، وخسر أمام لبنان بنتيجة 0-2، وتأهل إلى الدور قبل النهائي والتقى لبنان "ب" وخسر بنتيجة 0-2.
وتغلب المنتخب الوطني "ب" الذي يمثله اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان، على سورية "ب" بنتيجة 2-1، وخسر أمام لبنان "ب" بنتيجة 0-2، وتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلاقي لبنان "أ" وخسر أمامه بنتيجة 0-2، ما فرض مواجهة أردنية خالصة بين المنتخبين "أ"
و "ب" على الميدالية البرونزية.
وعلق نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على البرونزية الأردنية، قائلا: "يؤكد وقوف منتخبي الأردن للكرة الشاطئية في الدور نصف النهائي، على مدى اجتهاد المدربين واللاعبين لتحقيق إنجاز جديد على مستوى الرجال، والوقوف بالمركز الثالث على المستوى العربي، وتقلد الميدالية البرونزية، وهو أمر يحسب للكرة الطائرة الأردنية، خصوصا وأن هذا الإنجاز غائب منذ سنوات للرجال في تاريخ مشاركة اللعبة على المستوى الإقليمي، ويضاف إلى ما حققته السيدات حينما تقلدن الفضة في بطولة غرب آسيا، والبرونزية في الدورة العربية بالجزائر داخل الصالات، وقبلها توجن بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية، ويساعد الإنجاز الذي تحقق للرجال في تحسين التصنيف الدولي لمنتخباتنا".
وأضاف: "جاء هذا الإنجاز بشرى خير وتفاؤل مع تسلم المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي مهمته للتو، وتتويجا لجهود المدرب الوطني اسماعيل توفيق، وحافزا لأقرانه المدربين الوطنيين الذين نمنحهم كل الثقة والدعم، في الوقت الذي تستحوذ فيه الطائرة الشاطئية للجنسين على مساحة كبيرة من خطة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، والتي ستبقى فيها المنتخبات الوطنية تتحضر وتشارك في مختلف البطولات على مدار العام، والتي ستوازيها إقامة البطولات الدورية للرجال والسيدات، وخوض الكثير من المشاركات الخارجية على صعيد الطائرة الشاطئية".



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