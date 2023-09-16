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العربي يلحق بالسلط الخسارة الأولى بدوري كرة اليد

9/16/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان- ألحق فريق العربي الخسارة الأولى بفريق السلط، عندما تغلب عليه بنتيجة 32-25 في المباراة التي جرت أمس السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح لقاءات الجولة الأولى من المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث استحق العربي الفوز بعد أن فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، مستغلا تواضع أداء منافسه، خصوصا في بناء الهجمات السريعة التي مكنته من الخروج بهذه النتيجة.
العربي رفع رصيده إلى 10 نقاط، وبقي رصيد السلط 13 نقطة.
والتقى في ساعة متأخرة فريقا الحسين إربد والأهلي.
إلى ذلك تقام مباراتا الجولة الثانية يوم بعد غد، عندما يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتا الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.
وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسين بإربد، ويلتقي يوم الثلاثاء 10 من ذات الشهر، فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في ذات الصالة.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي (الذهاب والإياب) بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
وكانت لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، قد انطلقت أول من أمس بمشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، حيث تمكن فريق القوقازي من تحقيق الفوز على فريق الكتة بنتيجة 34-21، بعد مباراة ذهبت في مجملها لمصلحة القوقازي، الذي أنعش آماله بالبقاء بين الكبار، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي رصيد فريق الكتة 6 نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي فريقا كفرسوم ويرموك الشونة عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة مدينة الحسين الرياضية بإربد، حيث يملك فريق كفرسوم 6 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريق يرموك الشونة إلى مصاف دوري الدرجة الثانية كونه ما يزال يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.
وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة العربية التي
تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.



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