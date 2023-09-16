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السلط يرد أطماع الرمثا بهدف القرا في دوري المحترفين

9/16/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - رد فريق السلط أطماع الرمثا بعد الفوز بهدف وحيد سجله عيد القرا في المباراة التي أقيمت على ملعب السلط أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ورفع السلط رصيده إلى 6 نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله الرمثا، وأقيم في وقت متأخر من مساء أمس، لقاء مغير السرحان والأهلي على ستاد الأمير محمد بالرزقاء.
وشهدت المباراة توقفا لعدة دقائق في الشوط الأول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد تسجيل السلط هدف السبق، ما يشير إلى عدم جاهزية الملعب لاستقبال المباريات.
ويقام لقاء وحيد في الجولة الخامسة اليوم، حين يلتقي شباب الأردن (3) نقاط، مع معان صاحب المركز برصيد نقطتين، عند الساعة 6 على ملعب البترا.
بطاقة المباراة
- النتيجة: السلط 1 الرمثا 0
- الحكام: مراد الزواهرة، أحمد سمارة، عمرو عجاج، وبكر الهباهبة رابعا.
- العقوبات: إنذار لكل من زيد جابر وخالد العسولي (السلط) وأحمد المغربي (الرمثا).
الملعب: السلط
مثل الفريقين:
- السلط: قتيبة دعسان، زيد جابر (عمر مناصرة)، محمد مصطفى، عبدالله المناصرة، عصام سميري، إبراهيم دلدوم، خليل بني عطية (أنس الجبارات)، محمد حسين، خالد العسولي، عبدالله ذيب (مقداد عارف) (عبدالله خالد)، وعدي القرا (محمود جمال).
المدير الفني: عماد خانكان
-الرمثا: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة (محمد وائل)، عبدالرحمن الداريسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبدالرحمن أبو الكاس، عامر أبو هضيب، مجد الزعبي (أحمد السلمان)، علي عزايزة (هاشم بني خالد)، بشار ذيابات والهادي سالم (أحمد المغربي).
المدير الفني: وسيم البزور.
سيناريو الهدف
حاور المتألق محمد حسين أكثر من لاعب، ومرر كرة عميقة في صندوق الرمثا نحو عدي القرا، والذي توغل وسدد بقوة في سقف مرمى مالك شلبية في الدقيقة 28
فرص المباراة
- نفذ إبراهيم دلدوم الركنية الركنية وارتقى لها محمد مصطفى برأسية متقنة علت مرمى الرمثا (5).
- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة، ارتقى لها عمر أبو عاقولة برأسه لتمر الكرة بجوار مرمى قتيبة دعسان (19).
- توغل علي عزايزة ومرر كرة عرضية وصلت إلى بشار ذيابات الذي سدد كرة قوية ارتدت من المدافعين أمام فوهة المرمى (37).
- عكس هايل ذيابات كرة عرضية ارتقى لها مجد الزعبي برأسية علت مرمى دعسان (45+4).
- وضع علي عزايزة كرة عرضية أمام الهادي سالم، خلصها دعسان في الوقت المناسب (48).
- محمد غانم يستلم كرة في صندوق الرمثا، ويسدد كرة زاحفة تألق مالك شلبية في ردها (72).
- أرسل هايل ذيابات كرة عرضية ارتقى لها محمد وائل برأسية مرت بجوار مرمى السلط (75).
رجل المباراة
استحق لاعب فريق السلط محمد حسين لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في الاختراقات وتشكيل الخطورة على مرمى الرمثا من الميمنة، وصناعته لهدف فريقه الثمين.



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