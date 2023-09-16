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أبرزها الإكثار من القراءة.. عادات تحسن صحتك النفسية والعقلية

9/16/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - إن الحياة مليئة بالتقلبات والمنعطفات، وهذا ما يجعلها ممتعة للغاية، لكن تصرفاتك اليومية ستؤثر على ما إذا كانت الأمور ستسير نحو الأفضل أم إلى الأسوأ، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Hack Spirit، ونشر على موقع "العربية نت".
يقوم البعض بإدخال التغييرات مع حلول عام جديد، لكن هناك بعض العادات اليومية التي يمكن البدء باتباعها لتحسين حياة المرء دون الحاجة لانتظار مناسبة محددة، كما يلي:
1. الإكثار من القراءة: إن القراءة وحدها لا تجعل الشخص أكثر ذكاءً، إنما هناك طرق عديدة للتعلم. وتكمن أهمية الإكثار من المداومة على القراءة في أنها فرصة للانفصال عن العالم الرقمي. كما أنها يمكن أن تطور أفكارا جديدة وتحفز الشخص، علاوة على أن لها تأثيرا مهدئا مماثلا للتأمل.
2. ترتيب السرير: إن الكثير من النصائح توصي بالاستيقاظ مبكرا وتناول وجبة فطور صحية، لكن استنادا إلى خطاب ألقاه الأدميرال الأميركي ويليام ماكرافين، الذي يقول: "إذا قمت بترتيب سريرك كل صباح، فستكون قد أنجزت المهمة الأولى في اليوم".
وتكمن أهمية ترتيب المخدع في أنه حتى إذا مر الشخص بيوم غير مناسب، فسوف يعود إلى المهمة التي قام بها بشكل جيد، مما يعزز الثقة مجددًا ويخفف التوتر.
3. اعتماد مبدأ 80/20: إن قاعدة 80/20، أو مبدأ باريتو، هي أن 20 % من المهام تؤدي إلى 80 % من النتائج، بمعنى أن يتم إعطاء الأولوية للمهام التي يكون لها أكبر الأثر، بما ينعكس بشكل إيجابي على باقي مهام اليوم.
4. التأمل:للاستمتاع بفوائد التأمل، يمكن ببساطة قضاء عشر دقائق يوميًا في غرفة هادئة لتصفية الذهن وتهدئة الدماغ وإعادة شحذها.
5. تجنب المهام المتعددة: إن الغالبية العظمى من سكان كوكب الأرض غير مجهزين للقيام بمهام متعددة، بل إنها الطريقة الأقل فعالية لممارسة الحياة. يساعد التركيز على القيام بمهمة معينة في فترة زمنية محددة في تحقيق إنتاجية أفضل.
6. تناول الخضراوات: عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن العقل السليم في الجسم السليم. سيؤدي الجسم غير الصحي دائما إلى عقل غير صحي. ولكن بدلا من خوض التمثيلية السنوية المتمثلة في شراء عضوية في صالة الألعاب الرياضية لا يتم استخدامها بشكل منتظم، يمكن تحديد أهداف سهلة التنفيذ مثل إضافة بعض السبانخ إلى العجة أو الكرنب إلى المعكرونة بما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تحسين الصحة. إن الطرق البسيطة لإدخال الأطعمة الصحية إلى النظم الغذائية يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا.
7. تحديد مواعيد نهائية: يعاني الكثيرون من ضيق الوقت أو أنه لا تتاح لهم فترات كافية لإنجاز مهمة ما. وفي الواقع، لا يفتقر معظم هؤلاء حقا إلى الوقت، إنما يتم إهدار الكثير من الوقت بسبب عدم التنظيم والتأجيل لأسباب أو لأخرى. لكن يمكن أن يقوم الشخص بتحديد وقت لوضع جدول زمني، وتحديد مواعيد نهائية يلتزم بها.
8. النشاط البدني: إن مجرد النهوض والقيام بممارسة بعض المشي يساعد ضخ الطاقة في الجسم.
لا يتحتم أن يقوم الشخص بأداء جلسة تمارين رياضية كاملة. يعد المشي أو أي نشاط بدني بسيط أمرا مهما للجميع ويُصنف بالغ الأهمية لمن يعملون عن بُعد.
9. التوقف عن الاعتذار: يعاني البعض من عادة فظيعة تتمثل في الاعتذار عن كل شيء صغير في العالم. على الرغم من أن هذا قد يبدو أمرا جيدا، إلا أنه ليس كذلك. إنها نظرة لا واعية لما يشعر به الشخص تجاه نفسه. لذا، يجب أن يكون الشخص لطيفًا مع نفسه، وإعادة صياغة تلك الاعتذارات وأن يجعلها تعني المزيد. يمكن تجربة صيغة مختلفة مثل "شكرا لك" بدلا من "آسف لا أستطيع".
10. التخلي عن التسويف: من السهل ترك الفوضى حتى اليوم التالي. ولكن يمكن من خلال بضع مهام صغيرة قبل النوم، في تحقيق مزيد من المتعة والاسترخاء. من الواضح أن الفوضى تمنع الوصول إلى الاسترخاء التام، لأن المهام المؤجلة تحتل مساحة في العقول الباطنة. لهذا السبب لا ينبغي تأجيل تشغيل غسالة الأطباق أو مسح طاولة المطبخ قبل النوم مرة أخرى.
11. الإنفاق بغرض السعادة: يميل الكثيرون إلى إنفاق أموالهم فقط لمواكبة الأقارب والأصدقاء والجيران. تعتبر الملابس باهظة الثمن والمطاعم الفخمة والسيارات الفاخرة أمرا رائعا، لكنها لا تحقق السعادة على المدى الطويل. يمكن اتباع نهج مختلف لعادات الإنفاق يرتكز على العناصر والتجارب التي تجلب السعادة للمرء وأسرته.
12. الشعور بالامتنان: إن أخذ بعض الوقت للتعبير عن الامتنان للنعم في الحياة، لا يستغرق أكثر من حوالي خمس دقائق للتفكير في الظروف والتفاصيل الرائعة في حياة الشخص.
13. الصحبة الإيجابية: يجب أن يختار المرء بعناية الأشخاص الذين يقضي وقته معهم كثيرًا وما الذي يقدمونه لحياته. يجب أن تكون الصحبة إيجابية ولا تصيب الشخص بالإحباط واليأس.
14. الانصات من ذهب: إن التواصل هو أحد أساسيات حياة الإنسان، لكن يفتقد البعض إلى جانب الاستماع، حيث يجب أن ينتبه المرء لما يقوله الآخرون وأن يركز على ما إذا كان يفهم الشخص الآخر. إن الهدف هو استخلاص قيم وفوائد من المحادثة وهو ما يتحقق من حُسن الإنصات.
15. سموم منصات التواصل: إن وسائل التواصل الاجتماعي لها استخداماتها، لكن إهدار فترة طويلة عليها يشبه تناول جرعات صغيرة من الزرنيخ، أي أن منصات التواصل الاجتماعي هي المكان الأكثر سمية على سطح كوكب الأرض. إنها تجلب الكثير من مشاعر الغضب والغيرة والمرارة، حتى أن إحدى الدراسات ربطت استخدام الفيسبوك بارتفاع معدلات الاكتئاب.
16. الاستثمار في الرعاية الذاتية: يعد قضاء بعض الوقت في تحسين الحالة المزاجية والصحة العقلية والثقة بالنفس أمرا ضروريا ليحصل المرء على أفضل نسخة من نفسه. يمكن تعلم مهارة جديدة أو الاستماع إلى الموسيقى أو مجرد تناول عشاء لطيف. يستثمر عدد لا يحصى من النفوس وقتهم وطاقتهم وأموالهم في برامج تدعي أنها تحسن حياتهم. ولكن في الواقع يمتلك كل إنسان بالفعل الأدوات بداخله التي تسمح له بإجراء تحسينات تدريجية على حياته. إن كل ما يتطلبه الأمر هو الرغبة في التغيير وبعض الأصدقاء الجيدين للدعم في كل خطوة على الطريق.



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