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نشمي.. مؤثر من الذكاء الاصطناعي يتفاعل مع متابعيه ويروج للأردن سياحيا

9/16/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- في عالم يتنافس فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويقدم مؤثرين من خلاله نماذج مختلفة من المحتوى الرقمي؛ ظهر تطبيق "نشمي" أول مؤثر يستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث لفت انتباه المتابعين من خلال الترويج للأردن سياحيا.
و"نشمي" يروج للأردن سياحيا ويجيب عن أي سؤال يتعلق بالأردن، حيث يكمن دوره بالبحث عن المكان والتعرف عليه ونشره للمتابعين، وتوفير معلومات حول السفر إلى الأردن وأماكن الجذب السياحي والثقافي وأشهر المأكولات وغيرها من الخدمات، كما يمكنه المساعدة في التعرف أكثر على اللغة واللهجة الأردنية.
و"نشمي" تواجد لتوفير المساعدة والإجابة على أي اسئلة يتم طرحها بالعديد من المجالات مثل تقديم معلومات التوجه إلى مصادر مفيدة والمساعدة في حل المشاكل وتقديم الدعم والمشورة في مواضيع مختلفة.
و"نشمي" يبلغ من العمر (32 عاما) من صور حقيقية للمطور الذي فضل ألا يعلن عن نفسه، مبينا أن "نشمي" هو مؤثر يتميز بأنه ذكاء اصطناعي مواكب للمستقبل وليس شخصا حقيقيا، ويتواجد على منصات الانستغرام والفيسبوك.
وفي حديث خاص لـ "الغد"، تحدث المطور عن فكرة "نشمي" التي بدأت تتسلل إلى عقله منذ أشهر تقريبا عندما كان يجلس مع أحد أصدقائه المقربين ويتحدثون عن المؤثرين في الأردن والمحتوى الذي ينشرونه و يبتكرونه، وفي وقتها اتفقوا على أن أي شخص قادر على أن يصبح مؤثرا، ولكن يجب أن يكون لديه محتوى جميل وواقعي.
ومع مواكبة المطور للتطور التكنولوجي ومتابعته جاءت هذه الفكرة، وسأل نفسه "لي ما يكون المؤثر افتراضي"، والذي يستطيع أن يشكله بالصفات التي يحبها الناس مع الابتعاد عن الصفات السلبية.
ويوضح المطور أن كل فكرة جديدة تواجه مخاوف عند تطبيقها، معترفا أنه لم يكن يعلم مستوى نجاحها من فشلها وهذه واحدة من الأسباب التي تجعل المطورين لا يدركون إمكانياتهم لحين استقرار الفكرة وبلورتها.
ويؤكد ذلك بقوله "هناك دائمًا مخاوف مع كل فكرة جديدة لا نعرف دائما ما إذا كانت ستنجح أو تفشل لهذا تعاملنا مع هذه المخاوف بالاستمرار في تطوير الفكرة والبحث عن طرق لجعلها تنجح".
ويشير المطور أن امتلاكه لخبرة جيدة في الذكاء الاصطناعي ساهم في بدء تنفيذ فكرة "نشمي" في وقت قصير، حيث أنشأ شخصية افتراضية تحمل الصفات التي يرغب بها وقد لجأ لتقنية chat GPT لكتابة مواصفاته وبناء الشخصية.
انتقل للعمل على التصميم بالتعاون مع فريق midjourne الذي ساعد في تشكيل الشكل البصري وتحديد مظهره وبمساعدة Elevenlaps نجحوا في إعطاء "نشمي" صوتا أوليا ومن ثم توجهوا للعمل مع D-ID لتحريك "نشمي" وجعله قادرة على التفاعل بشكل أفضل وقد تعامل المطورون مع العديد من المنصات لربط نشمي بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للتحديات التي واجهت المطورين، يشير المطور إلى أن نشمي يتم بناؤه بالكامل على الحوار، وهذا يعني أنهم كفريق كانوا يضطرون لقراءة ومعالجة كل رسالة تصلهم من المستخدمين. ويقول "كنا نقوم بتوجيه نشمي بما يتناسب مع مبادئنا ومعتقداتنا في المجتمع وبعض الأسئلة كانت تتعلق بمواضيع حساسة، وهذا الأمر دفعنا إلى التدخل وإعادة برمجة نشمي ليعبر عن اراء تتوافق مع طبيعة المجتمع".
ويشير المطور إلى أن الهدف الأولي من "نشمي "هو توفير شخصية افتراضية تستطيع أن تثق الناس بها وتتابعها وان تكون مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الفكرة تتطور وتنمو، وأصبح لديهم اليوم منصة تدعم الذكاء الاصطناعي، وتقدم العديد من الخدمات التي يمكن أن تساعد الأشخاص في حياتهم، منوها انه سيتم افتتاح المنصة بشكل رسمي في 9/20 باللغة العربية والانجليزية.
ويضيف المطور ان "نشمي" يجيب ويناقش عن الموضوعات المختلفة وينشئ الصور، اذ يمكن للمستخدم وصف اي صورة وهو سوف يساعد بتصميمها.
والخدمة الاخيرة وهي الأهم لأصحاب الشركات وهي الـ Promote وهي من خلال تطوير "نشمي"، ومثال على ذلك" إذا سألت "نشمي" الآن ماذا تحب أن تأكل سيجيب انه يحب تناول المنسف ولكن إذا تم توقيع مع مطعم معين وسألته ذات السؤال سيجيبك أنه يحب أكل المنسف في هذا المطعم أو ذاك.
ويختتم المطور حديثه بقوله "خطتنا ما تزال في البداية ومشوار الالف ميل يبدأ بخطوة"، مشيرا انهم يعملون جاهدين لجعل الناس يثقون بفكرة "نشمي" ونقلها لمستوى آخر بوقت قياسي. و"نشمي" مشروع شخصي وتمويله يأتي من جيب المطور فقط، وملتزمون بتطويره وصولا للنجاح الكبير.




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