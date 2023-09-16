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على وقع أغنيات شادية وعبدالحليم.. صوت السينما يسافر بجمهوره عبر الزمن

9/16/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسلام بدارنة






عمان - لم تكن أمسية عادية، إنما اصطحبت الجمهور في رحلة استثنائية عبر آلة الزمن، ليعيش معها لحظات لن تنسى من الذاكرة في حفلٍ أقيم بعنوان "صوت السينما"، أحياه الفنانان المصريان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم وبقيادة المايسترو ناير ناجي.
صدحت أنغام وألحان زمن الفن الجميل بين أروقة المدرج الروماني، لتنقل الجمهور برحلة دامت ساعتين، الى أمجاد وإبداعات السينما المصرية عبر 125 عاما ماضيا.
وعبر ألحان أغنية "قلبي دليلي" لـ ليلى مراد و "الدنيا ريشة في هواه" لـ سعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، عاش الجمهور أجمل اللحظات بأغنيات العمالقة والتي تطرب القلب وما تزال تعيش في الذاكرة.
تمايل الحضور مع حركات يد المايسترو ناير وأداء الفنانين والفرقة الموسيقية التي كانت أشبه بلوحةً فنيةً مبهرة. وزاد المشهد جمالاً بعد غناء الفنانة عبدالحكيم لأغنية "أنا لسه صغيرة" من فيلم صغيرة على الحب، حيث لم يكتفِ الحفل بأن يسافر بجمهوره فقط، بل أوصلهم لشعور الصبا والشباب. بين الفنية والأخرى، قاد كل من مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، الجمهور بغنائهما، فبعد استلام القيادة من قبل صالح، أدى أغنية "عشان يا قمر" و"أهواك" من فيلم قلبي دليلي، و"حاجة غريبة" من فيلم "معبودة الجماهير".
ودع الفنانان جمهورهما بأغنية "فيها حاجة حلوة" ليعودا بعد ذلك أدراجهما ويعيش برفقتهما الجمهور أجمل اللحظات لتكون أشبه بـ "الفلاش باك" للزمن الجميل.
وقدّم الحفل الذي كان بعنوان "صوت السينما" أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوركسترا جديد من أحمد الموجي، ضمن فعاليات ليالي البترا الوردية. ويأتي العرض ضمن برنامج عروض فنية وموسيقية عالمية المستوى للأردن، وخلق تجربة سياحية للجمهور بهدف وضع الأردن ضمن الوجهات السياحية والثقافية والاقتصادية، ولدعم المجتمعات المحلية.
ونال "صوت السينما" بعروضه السابقة استحسانا وإقبالا جماهيريا كبيرا على مسارح عربية مهمة مثل دار الأوبرا المصرية، وقصر عابدين ومكتبة الإسكندرية، واستمتع الحضور بالعديد من أغاني الأفلام العربية في 125 عاما ماضية.



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