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المجالي تتحدى الألم وتنادي برفع عوائق تكبل ذوي الإعاقة

9/16/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - "الحق ينتزع بالإرادة.. لا يؤخذ شفقة"؛ بهذه القناعة تمضي ياسمين المجالي نحو واقع منصف فيه الحقوق مطبقة والمساواة أساسا وليس استثناء. ياسين وبكل ما فيها من قوة وعزيمة وإيمان بحقوق ذوي الإعاقة تعمل من أجل أن يكون التغيير حقيقيا.
تعرضها لحادث سير قبل 12 عاما غير حياتها بالكامل لكنها ظلت قوية تتحدى آلامها الجسدية والنفسية بالصبر والابتسامة. لم تتوقف الحياة عند ياسمين بفقدانها القدرة على المشي بل كان قرارها أن تستمر وتخلق من قصتها نموذجا للمرأة القوية الناجحة.
الألم كان قاسيا عليها، ومع ذلك أرادت أن تبدأ ثانية متخطية وضعها الصحي الصعب وانتقالها من حياة إلى حياة أخرى مختلفة تماما بكل تفاصيلها. ياسمين نجحت في دراسة العلوم السياسية وحصلت على درجة الماجستير من جامعة مؤتة كما تخوض اليوم تحديات لتوصيل رسالتها في صعود الدرج زحفا لتثبت أن البيئة هي العائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبتهم في أن يعيشوا باستقلالية ويكونوا قادرين كغيرهم على الوصول لكل المؤسسات والخدمات بحرية أكثر.
وفي حديثها لـ "الغد"، تبين ياسمين أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يعيشوا في بيئة آمنة ومهيأة ليستطيعوا أن ينجحوا ويشاركوا في بناء المجتمع من خلال تواجدهم في كل المجالات.
قبل تعرضها للحادث كانت تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كمتطوعة، تشعر بالسعادة معهم لكن عندما أصبحت واحدة منهم أصبح الموضوع مختلفا لكونها أصبحت تعيش الهموم نفسها. هي تؤمن جدا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأقدر على توصيل صوتهم للمسؤولين وانتزاع حقوقهم فلا أحد يستطيع التحدث عن معاناتهم سواء في التنقل أو في العمل أو حتى في التعليم أكثر منهم.
لذلك، تحاول ياسمين أن تكون داعمة لنفسها ولغيرها بالتوعية وعدم الخجل، لافتة إلى ضرورة أن يكون صوت الأشخاص ذوي الإعاقة مسموعا وحتى يتحقق ذلك لا بد من تقويتهم نفسيا وتعريفهم بحقوقهم كاملة وأيضا أن يكونوا جميعا يدا واحدة بعيدا عن المصالح الشخصية.
فترة صعبة عاشتها ياسمين بعد تعرضها للحادث وفقدانها لوظيفتها، حيث قضت 4 سنوات في العلاج والألم اختبرت خلالهم صعوبات كثيرة، لكنها كانت مضطرة لأن تتجاوزها جميعها بالابتسامة.
ورغم أن حياتها تغيرت جذريا إلا أنها عرفت كيف تتأقلم مع ظروفها الجديدة، وتستعيد كل الأحلام التي كانت تبنيها من قبل. ياسمين الأم والإنسانة استطاعت أن تضع حدا لألمها وتعود أقوى من أجلها وأجل ابنها، مبينة أن الطريق الذي تختاره لنفسك قد يتغير بلحظة، وهذا تماما ما حدث معها فقد كانت تنوي دراسة علم التوحد والعلوم السياسية وبالفعل تمكنت من دراسة فصل واحد في تخصص التربية الخاصة قبل أن تضطر لتغيير مسارها وتسلك طريقا آخر هو الأنسب لها.
ياسمين لم تتنازل عن حقها في الحياة والحلم، لذلك قررت أن تعود للجامعة وتدرس العلوم السياسية فاجتهدت وكانت جديرة بالنجاح لتستحق اليوم درجة الماجستير.
تبين أن الحادث تسبب لها بآلام كثيرة أجبرها على العيش مع المسكنات وقتا طويلا وأيضا غير الكثير في شخصيتها فكانت قوية بابتسامتها هي لم تسمح للوجع بأن يطفئها. تقبلت وضعها الصحي الخاص والذي لم يتوقف عند فقدانها للحركة بل أصيبت أيضا يدها اليمنى بالشلل وفقدت جزءا كبيرا من بصرها بسبب النزيف.
وبمرور الوقت أصبحت ياسمين أقدر على فهم نفسها وإيجاد طرق تستطيع من خلالها أن تقوى أكثر فعملت في التطريز وصناعة الخرز كما أسست مطبخا إنتاجيا. دخولها في تلك المشاريع كان الدافع وراءه تحسين دخلها المادي، فهي لا تقبل أن تكون عالة على أحد. لكن انتشار فيروس كورونا كان كفيلا بتوقفها عن العمل في تلك المرحلة. وتبين أن الراتب الذي تتقاضاه من التنمية رمزيا لا يكفيها هي وابنها وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار.
أما عن الرسالة التي تسعى ياسمين لتوصيلها من خلال التحديات التي تخوضها، فترى أن البيئة هي العائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وأن التغيير في هذه النقطة تحديدا ما يزال بطيئا. تقول هناك انتهاك صريح لحق ذوي الإعاقة في التنقل سواء كان في التعدي الخاطئ من قبل الناس أو تقصير الجهات المعنية فالنتيجة واحدة وهي التضييق على هؤلاء الأشخاص وحرمانهم من استقلاليتهم، وبالتالي عدم حصولهم على الخدمات كغيرهم مما يشعرهم ذلك بالظلم.
وتشير إلى أن الدرج يعد عائقا كبيرا وتحديدا في طريق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وذلك لأنهم قد يحتاجون لمن يحملهم للوصول إلى المكان في حال تعطل المصعد وغياب التهيئة البيئية. ومؤخرا نجحت ياسمين في صعود درج فندق روتانا زحفا هي تحدت آلامها وتمكنت من الوصول إلى الطابق الـ44 بمدة لم تتجاوز47 دقيقة، وبذلك تكون قد حققت قصة نجاح جديدة بعد نجاحها العام الماضي في تسلق درج دير البتراء.
ياسمين لن تتوقف، ستظل ترسم تحديا تلو الآخر لتمنح القوة لغيرها وليكون صوت ذوي الإعاقة عاليا، بالإضافة إلى أن هذه التحديات هي رسالة واضحة لكل المسؤولين لكي يعملوا ويبدأوا حقيقة بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الجميع بتحقيق المساواة على شتى الأصعدة كما تأمل ياسمين أن تنصف قضائيا وتأخذ حقها الشخصي بالتعويض جراء الحادث الذي قلب حياتها.



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