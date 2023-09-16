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المدن الرئيسية في المملكة الأكثر التزاما بتطبيق قانون السير

9/16/2023 11:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موفق كمال
عمان- كشفت مصادر مختصة بالِشأن المروري أن المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية في المملكة، هي الأكثر التزاما بتطبيق قانون السير المعدل، وتحديدا وضع حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة من المدن الأخرى، مشيرة المصادر إلى أن العمل جار حاليا، على رصد نسبة الالتزام منذ تطبيق قانون السير المعدل الذي فرض غرامات مغلظة على المخالفات المرورية وتحديدا الخطرة منها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية وعضوية أمناء عامين ومدراء المؤسسات المعنية بالشأن المروري سيعقد اجتماعه الاول خلال الأسابيع المقبلة، لوضع استراتيجية مرورية للحد من الحوادث المرورية لمدة خمس سنوات مقبلة.
وكان مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، كشف في تصريحات سابقة أن الأردن سجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي وحتى العشرة الاوائل من آب الماضي، وأن ما معدله 98.8 % من الحوادث المرورية سببها الإنسان بحسب آخر إحصائية للحوادث. كما بينت إدارة السير أن 74 % من أخطاء السائقين الـتي أدت لحـوادث الإصابات البشـريــة خــلال العــام الحالي، سببها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بنسبة 40 %، ومخالفات المسارب بنسبة 24%.



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