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10 ملايين دينار لصيانة 553 مدرسة

9/16/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - مع اقتراب فصل الشتاء وفي إطار توفير البنية المدرسية المناسبة للطلبة تعكف وزارة التربية والتعليم على إجراء الصيانة اللازمة لمدارس في مديريات مختلفة بثلاثة أقاليم بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية.
وزارة التربية والتعليم أكدت أنها توعز ضمن استعداداتها لفصل الشتاء دوريا لأقسام الأبنية المدرسية في مديريات التربية والتعليم، بتفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس والبوابات والأسوار، وإجراء العزل لمنع تصريف المياه من الأسطح بحيث يشمل 4 مدارس هذا العام.
وأشارت الوزارة وفقا لمدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية فيها المهندس عصام أبو حمدة أنه وبناء على التوجيهات الملكية في الارتقاء بالبيئة التربوية لتكون جاذبة ومحفزة للتعلم، فسيتم إجراء أعمال صيانة للأبنية المدرسية وفق "الاتفاقية الإطارية" التي يتم تنفيذها في جميع دول العالم المتقدم.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ الصيانة المستعجلة والطارئة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAD) من خلال مشروع تعزيز إدارة المدرسة والتخطيط، بحيث ستجرى الصيانة عبر التعاقد مع متعهدين مؤهلين بطريقة تحقق مبدأ التنافس، وتمكن مديرية التربية والتعليم من إرسال طلبات التنفيذ لإجراء عمليات الصيانة للأبنية المدرسية وخاصة الطارئة منها بدون أي تأخير، لتجنب أي توقف للعملية التعليمية أو أي مخاطر تهدد سلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري.
وبين أبوحمدة أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في 4 مديريات تربية وتعليم موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة كمرحلة تجريبية، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على جميع المديريات.
وبين أبو حمدة أن التكلفة الاجمالية لمشاريع الصيانة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم للأبنية المدرسية، والبالغ عددها 553 مدرسة من بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ نحو 10 ملايين دينار.
وقال أبو حمدة في تصريح لـ"الغد" أمس أن أعمال الصيانة، التي تجري دوريا لا تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس حيث توقع أن تصل الكلفة الإجمالية لمشاريع الصيانة التي ستنفذها الوزارة حتى نهاية العام الحالي 14 مليون دينار لنحو 800 مدرسة.
وأكد أن هناك مدارس تحتاج لإجراء صيانة انشائية، لها لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى أن بعضها يتطلب صيانة مستعجلة.
وأشار إلى أن أعمال الصيانة التي جرت من بداية العام الحالي للآن هي أعمال روتينية وشملت تركيب مكيفات وإصلاحات صغيرة ومتوسطة وثقيلة.
وأضاف أن الأبنية المدرسية، يجب أن تحقق شروط السلامة العامة، باعتباره مطلبا أساسيا وضروريا لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلبة والمعلمين.
وكانت بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع الصيانة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم للأبنية المدرسية، والبالغ عددها 2462 مدرسة خلال الأعوام من 2020 حتى نيسان (ابريل) 2023 بلغت نحو 36 مليون دينار.
وقالت الوزارة في تصريحات سابقة لـ "الغد" إنه تم إجراء صيانة لـ520 مدرسة في العام 2020 بتكلفة 7 ملايين دينار، فيما بلغت تكلفة صيانة 1142 مدرسة، 14 مليون دينار في العام 2021. وأضافت: أن العام 2022 شهد طرح 313 عطاء صيانة لـ641 مدرسة بتكلفة 11 مليون دينار، مشيرا إلى أن عدد الأبنية المدرسية التي أجريت لها صيانة منذ بداية العام الحالي ولغاية 16 نيسان (ابريل) الحالي بلغ 159 مدرسة بتكلفة 2.8 مليون دينار.



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