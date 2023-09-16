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مخيم الأزرق: 61 % من اللاجئين أطفال

9/16/2023 11:25:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إن مخيم الأزرق الذي أنشئ عام 2014 يضم حوالي 40.9 ألف لاجئ سوري، 61 % منهم أطفال.
وأشارت في إحصائيات حديثة نشرتها مؤخرا أن 17 % من اللاجئين في المخيم هم من حمص، و17 % من حلب، و12 % من درعا، و8 % من الرقة، و6 % من ريف دمشق و40 % من مناطق أخرى.
وأضافت أن 12 ألف طفل في المخيم يلتحق بالتعليم؛ ويمثل ذلك 69 % من أطفال المخيم، منهم 11,800 طفل ملتحقون بالتعليم الأساسي وموزعون من الروضة 2 إلى الصف 12، منهم 50% إناث، كما أن هناك 200 طفل يلتحقون بالتعليم غير الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، تم تسجيل حوالي 1200 تصريح عمل نشط، 11 % منها للإناث، ويمثل هذا حوالي 8 % من السكان في سن العمل في الأزرق.
ويشارك حوالي 1.600 لاجئ، 42 % منهم إناث، في برنامج التطوع القائم على الحوافز، والذي يسمح للاجئين بالعمل مع المنظمات في المخيم كمتطوعين مدفوعي الأجر.
وذكرت المفوضية أنه وبعد الإعلان عن تخفيض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للمخيم، أعرب اللاجئون عن مخاوفهم، وخاصة اللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على القيام بأنشطة مدرة للدخل.
وكانت المفوضية أشارت في مسحها الربعي الأخير (الربع الثاني من العام الحالي) حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الى أن اللاجئين داخل المخيمات أفادوا بأن دخولهم الشهرية بقيت في الربع الثاني مماثلة تقريبا للربع الأول، حيث بلغ معدل الدخول 286 دينارا للأسرة في الأزرق، و287 دينارا في الزعتري.
وقال إن مساعدات برنامج الأغذية العالمي تمثل المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 50 % للاجئين في الأزرق، و47 % للاجئين في الزعتري.
وأشار الى أن العمل كان المصدر الثاني لدخل الأسر، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 193 دينارا في الأزرق (زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، و171 دينارا في الزعتري (مسجلا انخفاضا بنسبة أقل من 1 % مقارنة بالربع الأول من العام).
وذكر التقرير أنه في المتوسط، انخفض الإنفاق الشهري في الربع الثاني للأسر في كلا المخيمين، وبلغ إنفاق الفرد حوالي 66 دينارا في الأزرق، و69 دينارا في الزعتري، مع الإشارة الى أنه لوحظت أنماط إنفاق مماثلة في كلا المخيمين، حيث كان 35 % من الإنفاق على الغذاء.
وبين أن الإنفاق في كلا المخيمين كان مرتفعا نسبيا على التبغ، وأنه في المتوسط، يميل الإنفاق على التبغ إلى أن يكون أعلى من الملابس، وكذلك أعلى من تكاليف الرعاية الصحية في مخيم الزعتري.
وأكد أن 9 من كل 10 أسر في كلا المخيمين ملتزم بديون، وأنه في المتوسط تقدر ديون الأسرة اللاجئة في المخيمات بحوالي 760 دينارا.
وظلت المصادر الرئيسية لاقتراض الأموال غير رسمية، حيث يتم الاقتراض في الغالب من أصحاب المتاجر والأصدقاء أو الجيران، أما الأسباب الشائعة للاقتراض فتتمثل بشراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.
ووصف ثلثا أسر اللاجئين وضعهم المالي بأنه أسوأ حالا مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، في حين قال أكثر من الثلث إنه سيكون أسوأ في المستقبل، فيما أشار معظم المشاركين إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أسوأ بكثير أو قليل مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
وأشار التقرير الى أنه بالمقارنة مع الربع الأول من العام، اعتمد العدد الأكبر من الأسر إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الثاني، وما تزال الإستراتيجية الأكثر اعتمادا تنصب على الأطعمة الأقل تفضيلا والأقل تكلفة (81 % في الزعتري، و77 % في الأزرق)، يليها الاقتراض للطعام أو الاعتماد على المساعدة من الأقارب أو الأصدقاء.



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