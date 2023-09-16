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الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد

9/16/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الأعياد اليهودية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت "وفا" عن مدير الحرم غسان الرجبي، أنّ إغلاق الحرم الإبراهيمي يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق قرابة 36% من أروقته بشكل دائم.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل؛ بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاقه هذا العام في (16، و20، و24، و25) من الشهر الحالي.
وفا



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