الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد
التاريخ
9/16/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الأعياد اليهودية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت "وفا" عن مدير الحرم غسان الرجبي، أنّ إغلاق الحرم الإبراهيمي يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق قرابة 36% من أروقته بشكل دائم.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل؛ بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاقه هذا العام في (16، و20، و24، و25) من الشهر الحالي.
وفا
MENAFN16092023000072011014ID1107083097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.