Sunday, 17 September 2023 09:05 GMT

الجيش السوداني: سلمنا الصليب الأحمر أطفالا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع

9/16/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



السودان - فيما دوت أصوات قصف مدفعي وانفجارات جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، قال الجيش، إنه سلم الصليب الأحمر عشرات الأطفال الذي كانوا يقاتلون إلى جانب الدعم السريع.
يأتي ذلك في وقت توجه فيه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس إلى أوغندا في زيارة رسمية.
وذكرت مصادر محلية أن أصوات قصف مدفعي سمعت في منطقة الحزام جنوبي للعاصمة الخرطوم، وقالت تلك المصادر، إن انفجارات متتالية دوت حول الأحياء المجاورة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم.
وأكد مصدر عسكري أن الجيش دمر قوة من الدعم السريع شرقي مطار الخرطوم وكبدها خسائر في الأرواح والمعدات، وهاجم بالطيران والمدفعية الثقيلة والمسيرات مناطق جنوبي الخرطوم حول معسكر طيبة، وحي المعمورة ومحيط كبري المنشية شرقي الخرطوم، كما هاجم الجيش عدة مناطق في الخرطوم بحري، في كل من كوبر، حلة كوكو، كافوري، الحاج يوسف، شمبات وأحياء الناقلة وحلة حمد، وشمبات والحلفايا.
في هذه الأثناء، قال الجيش السوداني في بيان، إنه سلم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أم درمان 30 قاصرا دون سن 18 كانوا يقاتلون مع قوات الدعم السريع.
وأكد الجيش أن تسليم الأطفال جاء التزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، على أن يسلمهم ممثلو المنظمة الدولية إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة، تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.
ولم يصدر تعقيب فوري من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو قوات الدعم السريع بشأن بيان الجيش.
على صعيد آخر، أدانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، تهديد القادة العسكريين في السودان بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في السودان، ووصفته بالأمر غير المقبول.
وأضافت غرينفيلد في لقاء مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن هذا التهديد مدان، وعلى قادة العسكر سحبه على الفور، لا سيما أن البعثة مهمة لضمان استمرار الأمم المتحدة في دعم الشعب السوداني، حسب تعبيرها.
وحثت غرينفيلد القادة العسكريين في السودان على البحث عن طريقة للعمل مع الأمم المتحدة لفتح الممرات الإنسانية لمرور المساعدات، وأن يمنحوا التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني.
في سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أول من أمس، أنها ظلت على اتصال وثيق مع الجيش والدعم السريع لحثهما على وقف إطلاق النار.
وأضافت في بيان نشر على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن 5 أشهر مضت على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، وبعثة يونيتامس "ظلت على اتصال وثيق مع كلا الجانبين، لحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار بصورة جدية، والانتقال نحو وقف دائم للأعمال العدائية".
على صعيد آخر، ذكر بيان صادر عن مجلس السيادة أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان توجه أمس إلى أوغندا في زيارة رسمية، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية.
ووفق البيان فسيجري البرهان خلال الزيارة (غير محددة المدة)، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعد زيارة البرهان إلى أوغندا السادسة من نوعها، بعد مصر، وجنوب السودان، وقطر، وإريتريا، وتركيا منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف نيسان (أبريل) الماضي.
في إطار آخر، حذرت قوى الحرية والتغيير (التجمع السياسي المدني الرئيس في السودان) من أن البلاد قد تنقسم وتنزلق إلى حرب أهلية طويلة الأمد، إذا شكل جانبا الصراع العسكريان حكومتين متناحرتين.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته أول من أمس عبر "فيسبوك"، إن تلويح طرفي الصراع بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها، مؤكدة رفضها التام لهذا الإجراء.
ويأتي بيان قوى الحرية والتغيير بعد أن هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتشكيل سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته. في المقابل، كان مسؤول كبير في مجلس السيادة السوداني قال، إن هناك حاجة إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال.
ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي اشتباكات لم تفلح أي هدنة في إيقافها، ما خلف 5 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 12 ألف جريح، حسب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي المستقيل فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي في 13 الشهر الحالي.
وتسبب القتال بين الجانبين في أزمة إنسانية في السودان، الذي أصبح عدد النازحين فيه أكبر من أي دولة أخرى، إذ تقول المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا منذ نيسان (أبريل) الماضي، وفر أكثر من مليون شخص آخرين إلى دول الجوار.
ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.-(وكالات)



MENAFN16092023000072011014ID1107083096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث