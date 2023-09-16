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بوتين وكيم تجمعهما المصالح.. والعقوبات الغربية عززت تعاونهما العسكري

9/16/2023 11:25:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - روسيا وكوريا الشمالية بلدان تعرضا لعقوبات ونبذ دولي بسبب العقوبات التي ما انفكت تفرض على هذين البلدين، والتي تنامت واتسعت مع بدء روسيا الحرب على أوكرانيا، ما يسر وسهل طريق التقارب بين الزعيمين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون.
ورغم حذر الزعيمين في أعقاب الزيارة التي قام بها كيم لروسيا من الإعلان عن كل النوايا للتعاون العسكري، الا أن تصريحاتهما والمسؤولين في البلدين تبدي أنهما غير عابئين بالتهديدات من عدد من الدول وبشكل خاص الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
وقد أثارت الزيارة قلق تلك الدول التي عبرت في أكثر من تصريح لمسؤوليها خلال الأيام الماضي عن مخاوف من أن يؤدي تواصل البلدان إلى تمكين كيم من الوصول إلى بعض الصواريخ الروسية الخطيرة وغيرها من التقنيات بينما يساعد الزعيم الكوري في تسليح روسيا في حربها بأوكرانيا.
فقد أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن التعاون بين بلاده وموسكو سيكون محوره تطوير الأسطول الجوي لبيونغ يانغ، لافتا إلى أن تقنيات الطيران الروسي تتفوق على أي تهديدات خارجية محتملة.
تصريحاته جاءت خلال تفقده برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قاذفات إستراتيجية ذات قدرات نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية، لم تبخل روسيا في عرضها على زعيم كوري االشمالية.
شويغو وجه التحية لكيم لدى استقباله في مطار كنيفيتشي الروسي الذي يبعد بنحو 50 كيلومترا عن مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادي، ثم استعرض كيم بعد ذلك حرس الشرف، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
ولفتت الوزارة إلى أن شويغو أطلع كيم على القاذفات الإستراتيجية الروسية "تي.يو160" وتي.يو-95 "وتي.يو-22 إم3 " القادرة على حمل أسلحة نووية وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.
إلى ذلك، تم عرض لقطات أظهرت كيم وهو يسأل عن كيفية إطلاق الصواريخ، فأجاب شويغو بأن إحدى الطائرات يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى.
وبعد الطائرات والصواريخ، استعرض كيم السفينة الحربية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي في فلاديفوستوك، حيث كان من المقرر أن يشاهد عرضا للبحرية الروسية.
يشار إلى أن واشنطن كانت اتهمت كوريا الشمالية بتوفير أسلحة لروسيا التي تمتلك أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية، لكن لم يتضح ما إذا كان تم تسليم أي أسلحة.
وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول من أمس إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ وإن الحليفين سيتأكدان من أن هناك ثمنا لهذا.
في حين تفقد كيم أول من أمس مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية.
وناقش مع بوتين مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء الماضي.
وقال بوتين للصحفيين إن روسيا "لن ترتكب أي انتهاكات"، لكنها ستواصل تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية، في حين أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنه لا توجد خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة.-(وكالات)



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