عيسى منير مينا الجدع
التاريخ
9/16/2023 11:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال الجدع
عيسى منير مينا الجدع
( ابو سامر )
زوج المربية الفاضلة ليلى موسى الجدع
والد كل من نانا زوجة جوني وعازار ورونزا زوجة ماهر هنديله وتمارا زوجة ابراهيم فاخوري ونورا زوجة عامر قلانزي وسامر وزينة
وجد كل من نهله وجيسكا وسيلينا وانجلينا وجولين وجوي والياس وشهم وكمال
وشقيق كل من حنا وجريس ونوال وايلين وديانا والمرحومين يوسف وريمون
الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 16-9-2023 عن عمر يناهز 72 عاما
و سيتم تشيع جثمانه اليوم الاحد الموافق 17-9-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر من كنيسة المقبرة ام الحيران الى مقبرة ام الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الثلاثاء الموافق 19-9-2023 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة ايام في قاعة كنيسةدخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
ويومي الاثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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