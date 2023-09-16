جانيت ابراهيم عيسى رنتيسي
التاريخ
9/16/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة آل حبش و آل رنتيسي
الفاضلة جانيت ابراهيم عيسى رنتيسي
( ام نقولا )
زوجة المرحوم داود نقولا داود حبش
ووالدة كل من نقولا زوجته ماري اللوسي و المرحوم سهيل و سليمان زوجته كارول زبانه و ابراهيم زوجته شيرين البنا و عصام زوجته لينًا الشاعر و دانيال و مجدولين و غولدا زوجة إيليا رنتيسي و سهى زوجة إيليا نجيم و تغريد زوجة فيصل نجيم وحلا زوجة الياس دكلوش
وشقيقة كل من عيسى و جون رنتيسي
التي وافته المنية يوم الخميس الموافق 14-9-2023 عن عمر يناهز 82 عاما
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 17-9-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من كنيسة مقبرة ام الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومة يوم الثلاثاء الموافق 19-9-2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة الصعود للروم الارثوذكس - خلدا
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة كنيسة الصعود للروم الارثوذكس - خلدا بعد مراسم الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء
يوم الإثنين من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء ويوم الثلاثاء بعد صلاة الجناز لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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