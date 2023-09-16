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الصناعات الإستراتيجية

9/16/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الأردن يراهن على عدد من المجالات للاستثمار فيها خاصة مجال الطاقة المتجددة والبديلة والطاقة والخضراء والاقتصاد الدائري وتحلية مياه البحر، والصناعات بمختلف أنواعها خصوصا الصناعات التكنولوجية عالية الدقة والسيارات الكهربائية والبطاريات، والهيدروجين والامونيا الخضراء، والمحللات الكهربائية، والتعدين والأسمدة، بالإضافة للتوسع في صناعات النسيج والأدوية، وتعد هذه الصناعات إستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم في النمو الاقتصادي الوطني بزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي، كذلك تدعم الابتكار ورفع تنافسية المنتجات الأردنية، مع توطين التكنولوجيا، وفتح آفاق اقتصادية في الصناعات عالية القيمة.
تشهد المنطقة مشاريع استرتيجية كالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا(IMEC)، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في قمة مجموعة العشرين بالهند، حيث سيشكل هذا الممر فرصة اقتصادية للأردن من خلال زيادة تدفق التجارة والطاقة والبيانات بكفاءة عالية، ويقلل التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويخلق فرص عمل، ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى تكامل تحويلي لآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
حيث حولت العولمة البلدان التي كانت فقيرة ذات يوم مثل كوريا الجنوبية وتايوان إلى اقتصادات متقدمة ذات تقنية عالية، وانتشلت مئات الملايين من الناس من براثن الفقر، كما انتقلت التطورات التكنولوجية والأفكار الإدارية الجديدة بحرية أكبر بين البلدان، إلى جانب السلع والموارد المالية. لكن العالم يشهد سباق شرس للفوز بصناعات المستقبل، سواء لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو التنافس الجيوسياسي أو مخاوف سلسلة التوريد، مما يفتح المجال للاقتصادات النامية لمواكبة هذا التحول والوصول إلى الأسواق العالمية لبيع منتجاتها.
وتحصل الولايات المتحدة، التي تقدم 369 مليار دولار من الحوافز والتمويل للطاقة النظيفة كجزء من قانون خفض التضخم على مكاسب غير متوقعة من الاستثمار الأجنبي. ويحاول الاتحاد الأوروبي الاستجابة بحزمة دعم الطاقة الخضراء الخاصة به، فيما أعلنت اليابان عن خطط لاقتراض 150 مليار دولار لتمويل موجة من الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء.
وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي، بينت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة تجاوز الاستثمار في استخراج الوقود الأحفوري، حيث بلغت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة نحو 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة المتجددة وخصوصا الخلايا الكهروضوئية، وتوقعت الوكالة أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة 650 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
إن التركيز على التعاون وصادرات التكنولوجيا مدفوع بعوامل مختلفة، حيث تعمل القدرة التنافسية المتزايدة لصناعة أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن والرغبة في التوسع في أسواق أكبر على تحفيز شركات الطاقة الأردنية للتوسع عبر سلسلة القيمة بأكملها. وبالتالي، إن تطوير نظام بيئي شامل في الصناعات الخضراء، يغطي جوانب مثل بطاريات الطاقة، وأنظمة التحكم، وأنظمة التشغيل، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للشحن، سيعزز جاذبية الأردن للصناعات الإستراتيجية.
بحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية، تحتل المملكة المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة، ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين والبرازيل، من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وترسم هذه الريادة مساراً ناجعاً لإزالة الكربون من جميع استخدامات الطاقة متوافقا مع هدف وقف الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية، مع الاعتماد على النظم الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة كمحفزات رئيسية، مدعومة بمصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الحيوية الحديثة المستدامة.
مع هذه التحولات المتسارعة، أصبح لا غنى عن المعادن الحرجة في عديد من التطبيقات الصناعية المستخدمة في صناعة التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تلك التي تستخدم في الطاقة الخضراء، بمستويات عالية من مخاطر سلاسل الإمداد للمعادن. وبشكل عام، يمكن تصنيف المعادن التي تُستخدم في صناعة الطاقة الخضراء إلى قسمين: معادن ذات مستويات ندرة غير حرجة كالنحاس والألمنيوم والحديد، ومعادن حرجة ذات مستويات ندرة مرتفعة أو مخاطر مرتفعة ضمن سلاسل إمدادها كاليثيوم، والكادميوم، والجاليوم، والجرمانيوم، والإنديوم، والسيلينيوم، والتيلوريوم، والدسبروسيوم، والنيوديميوم. كذلك تُعد الألواح السيلكونية البلورية الأكثر شيوعاً بنسبة 90 % في إنتاج الألواح الشمسية.
إن المعادن ركن أساسي للأردن، وهي أكثر من مجرد مورد موثوق به للمواد الخام، استنادا إلى الموارد الطبيعية المحلية والثروات الجيولوجية وقطاع الموارد ذات المستوى العالمي، وبالتالي دعم قدرة هذا القطاع من خلال تطوير مشروعات ذات أهمية إستراتيجية، وجذب الاستثمار وبناء الشراكات الدولية، بالإضافة لتطوير نهج متكامل للاقتصاد الدائري للمعادن وخصوصا الحرجة، سيمكن الأردن من الريادة في انتقال الطاقة، والترويج للمملكة بصفتها رائدا عالميا في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع تنمية القوى العاملة الماهرة.
ولنترجم رؤية مستقبل الصناعات الإستراتيجية إلى واقع يتعين علينا تخطي حدود البنية التحتية؛ بل يتعين مراعاة أهداف التنمية الاقتصادية والإنسانية، والاعتبارات البيئية، والأدوات المالية، حيث تختلف هيكليات التمويل في سيناريو التغير المناخي بشكل كبير لناحية مصادر رأس المال العام والخاص، مع ضرورة تخصيص موازنة لتقديم الدعم والحوافز لصناعة الطاقة الناشئة، وكذلك التعدين المستدام، ويمكن لإجراءات واستثمارات السياسة في تحولات الطاقة أن تحدث تحولا هيكليا في الصناعة، حيث يجب النظر إلى قطاع الطاقة بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الشامل.



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