Sunday, 17 September 2023 09:05 GMT

الحق في الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

9/16/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يواجه ذوو الإعاقة في الأردن، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى تحديات عديدة، تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية. علاوة على ذلك، يظهر من الأرقام أن نسبة الفقر بين هذه الفئة أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
فالبنية التحتية غير الكافية ونقص وسائل النقل (وإنعدامها أحياناً) والأماكن العامة غير الملائمة تفاقم هذه التحديات وتزيدها. فعلى الرغم من وجود أحكام وتشريعات قانونية، إلا أن هناك حاجة واضحة إلى نهج شامل للحماية الاجتماعية لمعالجة هذه المشاكل وتمكين ذوي الإعاقة.
قامت الحكومة الأردنية باتخاذ عدة خطوات لتعزيز حقوق وحماية ذوي الإعاقة الاجتماعية. كان التصديق على UNCRPD في عام 2008 لحظة مميزة، تشير إلى التزام الأردن وقد تم تعزيز هذا التزام من خلال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأردنية لحقوق ذوي الإعاقة (2017-2027).
تركز الاستراتيجية على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية. كما تشدد على زيادة الوعي ومكافحة التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الأردن حصصا لذوي الإعاقة في التوظيف في القطاع العام، بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل.
وعلى الرغم من التزام الأردن بالسياسات الداعمة لهذه الفئة، إلا أن التحديات في التنفيذ ما تزال قائمة. وتظل مسألة التمويل هاجسا مقلقا، حيث تكون تخصيصات الميزانية للبرامج والخدمات المتعلقة بالإعاقة محدودة. يؤثر هذا التخفيض في التمويل على جودة وتوفر الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الدعم.
وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من الالتزامات القانونية المشار إليها، إلا أن العديد من المباني العامة والخاصة وأنظمة النقل ما تزال تفتقر إلى تسهيلات كافية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعيق حركتهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية. ويبقى التأكيد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني لتلعب دورا حاسما في مساءلة الحكومة بشأن التزاماتها. فهذه المنظمات تعمل غالبا بجد لضمان حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة.
ان تعزيز الوعي العام وتغيير الآراء المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة أمر أساسي لإدماجهم بشكل كامل. بالتالي يجب على الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أن تقوم بحملات توعية شاملة لمكافحة الصور النمطية والتحيزات.
تمكين ذوي الإعاقة في الأردن، رحلة تتطلب التزاما وتفانيا وجهدا جماعيا. فبينما تسعى الحكومات بخطوات كبيرة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة المهمشة، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. ان التمويل الكافي وتحسين البنية التحتية وزيادة الوعي العام هي عناصر حاسمة في مجتمع أكثر شمولية ووصولا.
إن ضمان حق الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة ليس مجرد التزام قانوني؛ بل هو واجب أخلاقي. وللأردن فرصة لقيادة المنطقة في هذا الصدد، وتعيين المعيار لتضمين وتمكين ذوي الإعاقة. إنه مسار يتطلب التفاني المستمر، ولكن فوائد مجتمع أكثر شمولية وعادلة تستحق جهدا إضافيا.



MENAFN16092023000072011014ID1107083086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث