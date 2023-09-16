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هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

9/16/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









النشاط الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة هو أبسط مفاهيم إدارة الخطر. والأحداث أو الظروف غير المؤكدة الحدوث هي أبسط معاني الخطر، وكون المقال لا يتجاوز كلمات معدودة لن أخوض أكثر في المعنيين في وقت ان جالست الجميع فهم خبراء في توعيتك والتنظير بالمفهوم لدرجة تشعر بانهم اجتازوا مستويات من الخبرة العملية والعلمية بما يؤهلهم لرسم مستقبل آمن لحياتك وسياسة منيعة للخطر، في وقت لا تخلو حياتهم اليومية في كل دقيقة من فرصة حقيقية لحدوث ضرر ما سواء جسدي أو نفسي أو معنوي بما تملكه أو لك اتصال مباشر به أو غير ذلك، وأكبر شاهد على ذلك أرقام احصائية بين عدد الحوادث وتكرارها بين عدد الخطط ولجانها بين عدد التمارين ودقة نجاحها.
اليوم بين الطبيعة والبشر بين التكنولوجيا والحجر تسجل الأرض حوادث تستوجب الجاهزية، والتي تتجاوز القدرات الفنية والنفسية لتصل لواقع قبول ((القدر)) مع الدعاء بالتخفيف، هذا التخفيف والذي نعمل معا للوصول اليه، سواء بالأدوات أو المهارات أو الإمكانيات وفي جميعها غالبا ما أمكن ذلك، وتحقيق هذا التخفيف يتطلب اليوم جهدا تجاوز المفهوم الجماعي إلى التعاون والتخطيط والاستجابة العالمية، لاشتراك وامتداد الضرر لما هو أبعد من الحدود والمعابر برية وبحرية وجوية، سواء مرضا أو تلوثا أو تعديا أو خارجا عن السيطرة بشريا أم طبيعيا.
اليوم ما نعيشه هو محاكاة حقيقية للخطر. نعم؛ اليوم لم يعد التمرين الوهمي أكثر من فعالية مبرمجة تنتهي وفق برنامج واحداث ونتائج مكتوبة مسبقة، يقراها ويلتزم بها فريق أو مجموعة أو مؤسسة محددة، مما يضعف ولا يلغي مبادئ الاستناد العلمي عليها، سواء في التحكم أو التخفيض لمستويات الخطر، اليوم أصبح التعامل مع المخاطر والكوارث مسؤولية تستوجب ان تتم مشاركة ما هو مكتوب ومبرمج مع العامة بكل مستوياتهم معرفة ودورا، فالوعي بالمهمة مجتمعيا والتكليف بأدوار هو أكبر ضمانة للنجاح في تقليل حجم الخطر من منهجية اقتصار الخطة والتنفيذ على افراد ومؤسسات محددة كلنا يعلم أن دورها اساسي ولكن تحكمها قيود اذكر منها ما هو من قراءة تجارب كوارث ومخاطر سابقة متمثلا بالسؤال الاساسي وهو هل تملك هذه المؤسسات والأفراد اداة الوصول السريع العاجل في أي خطر للجميع؟ والجواب يختلف حسب وجهة نظر وموقع عمل كل فرد فينا، وما نلبث أن تتغير الاجابة عند تغير موقع العمل فيها.
محاكاة أحداث وكوارث المحيط القريب والبعيد التي نشهدها حديثا هي التمرين الحقيقي الذي يتطلب من جهة الاختصاص ان تجتمع مباشرة بخلية أزمة وتتعامل وتقرأ الحدث وكأنه واقع محلي، لترى هل هي قادرة على الاستجابة! لا انتقص ولا اقلل من الدور، ولكن أحاول أن أقول إن مجموعات تطوعية محلية كفؤة تملك بيانات وإمكانيات وإدارة تنسيق واستجابة في قرية نائية هم خلية الازمة الأقرب والاكفأ في الاستجابة في فكرة تقليل الخطر أو التحكم المحدود به، فسرعة الاستجابة والتعامل والقدرة والإمكانيات هي الأركان المطلوبة في هذه الحالات، وان اجابني أحد انها موجودة اقول ان ما تحدثت به يختلف عن مجموعة شبابية أو جمعية متطوعة تسجل مبادرات وتنشر صورا لنشاطاتها، ويتجاوز عظمة الجهد والدور الكبير لفرق الدفاع المدني التي لا مثيل لها.
المحاكاة للمخاطر تستوجب اليوم تعبئة نفسية للمجتمعات تنطلق منها لتدريب حقيقي وبيانات موثقة لمن هو جاهز للمشاركة لا الهروب، المحاكاة تتطلب تجهيزات عينية وإعلام مستمر فلا يكفينا أن نذكر المجتمعات بمراكز الايواء مثلا بعد وقوع الحادث، المحاكاة تستوجب منهاجا دراسيا وحصة شهرية في المدارس والجامعات والمساجد والأسواق وكل موقع تجمع ليكون التعامل مع الخطر أسلوب حياة لا معاناة.



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