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إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

9/16/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






مرت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في عمّان دون أي تعليق رسمي، برغم أن هذه التصريحات تؤشر على الأردن على المستوى الأمني بشكل حساس جدا في هذا التوقيت.
يخرج وزير الدفاع الإسرائيلي ويقول في مؤتمر أمني دولي استضافته جامعة رايتشمان الإسرائيلية ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية، ويعرض صورا جوية لما قال إنه مطار بنته إيران جنوب لبنان بهدف تحقيق أهداف عسكرية ضد إسرائيل، ويضيف ان هناك مسعى إيرانيا لصنع جبهة خطر أخرى على حدود إسرائيل مع الأردن الذي تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل، عبر ميليشيات تعمل وتتمركز في العراق، اي ان الوزير يتحدث عن نوايا ايرانية لاختراق الاردن والوصول الى إسرائيل، وهذه مناحة إسرائيلية جديدة ترتبط مجددا بالأردن وحدوده الشرقية.
سبق هذا الكلام معلومات من مصادر متطابقة كلها تتحدث عن هلع إسرائيلي من عمليات تهريب السلاح من جنوب سورية، إلى الأردن، بهدف إعادة تهريبها إلى فلسطين، ومن أجل تنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل على يد تنظيمات فلسطينية في الضفة الغربية تحديدا، وأعلنت إسرائيل خلال 2023 عن أكثر من سبعة وعشرين عملية تهريب سلاح تم افشالها بعد أن حاول المهربون عبور الحدود الأردنية الفلسطينية، غير العمليات التي نجحت وتمت ولم يلق القبض على من قاموا بها، بما ثبت انه يوطئ لاقامة جدار على طول الحدود الأردنية الفلسطينية بذريعة عمليات تهريب السلاح إلى الضفة بتمويل إيراني عبر سورية، التي يضاف اليها اليوم المخاوف من إيران واحتمال تهريب السلاح عبر الحدود مع العراق.
من الملاحظ هنا أن هناك اتهاما مباشرا للأردن بكونه ساحة لتهريب الاسلحة من سورية، وانه سيكون ساحة لتهريب الاسلحة من العراق، بالإضافة إلى عناصر مدربة ربما، وفي الحالتين توجه إسرائيل الاتهامات الضمنية للأردن بكونه مفتوح الحدود، ولا يمنع عمليات تهريب السلاح، وتصعد إسرائيل في لغتها الضمنية وكأنها تضغط على الأردن للدخول في مواجهة وجها لوجه نيابة عنها مع إيران، وسط إقليم متقلب، أصبحت فيه إيران دولة حاكمة على عدة دول أصلا.
لا تعرف ما الذي تريده إسرائيل تحديدا من كثرة الزج بثنائية الأردن وإيران في أمنها الداخلي، لان إسرائيل التي تتخوف من جنوب لبنان لاعتبارات تتعلق بوجود الصواريخ المدعومة من إيران، تريد اليوم شبك الأردن في ذات الجبهة، من خلال التأشير على سورية والعراق، ومخططات إيران في المنطقة، وتحديدا العبور إلى الأردن، هذا في الوقت الذي يحاول فيه الأردن جاهدا تحسين علاقاته مع سورية والعراق، لكن إسرائيل تريد اثارة المخاوف داخل الأردن بشأن المخططات الأمنية لإيران من خلال الجبهتين السابقتين، واعلاء الحسابات الأمنية، على الحسابات السياسية والاقتصادية المتعلقة بتحسين العلاقات بين الأردن والجارين.
يقوم الأردن بحماية حدوده من كل عمليات التسلل وتهريب المخدرات والسلاح، مثل أي دولة في العالم، وليس في اطار توصيف وظيفي لدور أمني نيابة عن إسرائيل، لكن من الواضح أن كثرة الكلام عن ملف الحدود مع سورية والعراق، ودور إيران في الأردن، له استهدافات استراتيجية من جانب إسرائيل، وكأن المطلوب ان يبني الأردن حول ذاته جدارا عازلا على الطريقة الإسرائيلية لحماية أمن إسرائيل على المدى الإستراتيجي.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تستثمر في المخاوف الأمنية في المنطقة من مشروع التمدد الإيراني، هذا على الرغم من أن إسرائيل حتى الآن لم تتمكن من التعامل مع الأخطار المتدفقة من سورية ولبنان وإيران ومن داخل فلسطين ذاتها بخصوص امنها، وتجد تل ابيب للمفارقة وقتا لتوسيع دائرة المعركة لتشمل الأردن ايضا، باعتباره نقطة هشة في خريطة الشرق الأوسط.
حدود فلسطين مفتوحة من كل الجهات وتهريب الاسلحة أو صناعتها داخل فلسطين ليس بحاجة الى كل هذا التهويل، الذي يستهدف تجنيد كل المنطقة للدخول في معركة حماية أمن إسرائيل، وما يمكن أن يقال هنا ان تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، من جهة حول الحدود مع العراق، وضخ المعلومات حول عمليات تهريب السلاح من سورية إلى الأردن فالضفة الغربية، وتصريحات لمسؤولين إيرانيين عن نوايا بتهريب السلاح الى الضفة الغربية كلها تستهدف إعادة تشكيل المشهد الأمني في هذه المنطقة.



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