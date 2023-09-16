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السفر نحو الشرق

9/16/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








خلال السنوات الأخيرة، تأطرت التحالفات الدولية في جبهتين اثنتين؛ الأولى تشكلت من روسيا وإيران والصين، بينما الثانية تشكلت من الولايات المتحدة والغرب. التحالفان باتا يشكلان معسكرين يذكراننا بما كان عليه العالم إبّان الحرب الباردة، خصوصا أن الصورة باتت واضحة جدا اليوم، والجبهتان مرشحتان لاستقطاب دول أخرى تنضم إليهما.
التحالفان يحاولان تشكيل هيكلين سياسيين واقتصاديين بثقل استقطابي، فتحالف "بركس" مثلا، والذي يبدو أنه ازداد قوة ومتانة على وقع الحرب الروسية الأوكرانية والانقلابات في أفريقيا، طرح رؤية اقتصادية حاول من خلالها "استعراض" ثقله الكبير من خلال عضوية دول تشكل في مجموعها ناتجا إجماليا أعلى من الناتج الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، ما يشي بأنه تحالف ناضج ومتنوع، فيما بدت واشنطن كما لو أنها مضطرة إلى "استعراض" مماثل، وأن تجترح دورا مشابها في قيادة التحالف الثاني، وهي تنظم إعلانا عن مشروع اقتصادي ضخم يربط الهند بأوروبا عبر ممر تجاري يعبر الشرق الأوسط.
قد لا يكون الأمر سيئا، في نهاية المطاف، حين نشهد نهوض القطبية الثنائية من جديد، خصوصا ونحن الذين شهدنا الكوارث السياسية والإنسانية والاقتصادية التي جرها على العالم النظام أحادي القطب، وانكفاء القوى جميعها إلى الداخل من غير أن تمتلك أي تأثير في أي من القضايا التي أرّقت العالم على مدار ثلاثة عقود.
اللاعبون الجدد، في واقع الأمر، هم من أفريقيا وشرق آسيا، وإن كانت القارة السمراء أقل تأثيرا جراء عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، إلا أن دولا مثل الهند واليابان ساهمتا في تغيير العديد من مفاهيم القوة الاقتصادية، التي لا بد من الوقوف عليها وتحليلها.
اليابان والهند اللتان انضمتا إلى الصين كقوة اقتصادية وسياسية ضخمة، هما بلدان لهما تأثيرهما على العالم اليوم ومستقبلا، ما يستدعي من العرب بشكل عام، والأردن على وجه الخصوص ضرورة إعادة التموضع مع دول شرق آسيا بصورة كبيرة، وفي وقت سريع، بهدف اللحاق بركب العالم الجديد ذي التوجهات الاقتصادية الخالصة، حيث أصبحنا اليوم أمام وضع مختلف لعالم المستقبل، ويغاير تماما مشهد الفوضى الدولية التي بدأت بحرب الخليج الثانية، وتصاعدت بفعل العولمة والثورات الشعبية العالمية التي كان للعرب نصيب منها، وصولا إلى حرب أوكرانيا وروسيا، والتي يبدو أنها تشكل مفترق طرق للسياسة العالمية، وشكل تحالفات المستقبل.
العرب، ومنذ منتصف القرن العشرين، ربطوا أنفسهم بالولايات المتحدة من جانب، وروسيا (الاتحاد السوفييتي سابقا) من جانب آخر، فيما كان المارد الصيني يسير بوتيرة متصاعدة، وبهدوء، ولم يدرك أحد أهمية التعاطي معه، وتحليل ماهيته المستقبلية.
ليست الصين أو الهند والبرازيل ونيجيريا كمستودعات بشرية ضخمة، فقط، هي الدول التي تبشّر بمستقبل اقتصادي طموح، وإنما أيضا بلدان صغيرة المساحة وقليلة السكان، فدولة صغيرة مثل رواندا، وبعد أقل من ثلاثة عقود على مذابحها الشهيرة، تنفض أعباء الماضي عن كاهلها، وتقود ثورة تنموية كبيرة تضعها في مصاف الدول الناهضة، خصوصا بإدخالها الصناعات الثقيلة في نظامها الاقتصادي الوليد.
عالم اليوم سريع التغير، ويبدو أن التحالفات الجديدة لن تنتظر أحدا، فهي تحالفات تفرضها الحاجات الداخلية لتلك البلدان، وليست النظرات الكولونيالية التوسعية.
كل هذا يستدعي فهما عربيا وأردنيا مختلفا، ففي حال رغب العرب الاستفادة والتعلم من أخطاء الماضي، وتحقيق نتائج اقتصادية كبيرة، لا تقل أهمية عن المكاسب السياسية والأمنية، عليهم التفكير جيدا بالتحالف الذي ينضمون إليه. البناءات العالمية الجيدة ستنمو إلى أن تصبح تكتلات ضاربة، وهي ما سيمنح العالم وجها جديدا في المستقبل.
ومع شديد الأسف، فإنه، ومع ضخامة التغيرات التي ستحصل، إلا أن أنواعا من العلاقات الدولية سوف تبقى محافظة على أشكالها القديمة، وهي الدول التي لن تحسن حسم خياراتها، فلا تجد موطئ قدم لها في تلك التحالفات، إذ عليها من جديد أن تزاول "مهنة" التبعية القديمة الجديدة.
دعونا نحسبها بطريقة صحيحة، ونقرر أن لنا مكانا لائقا في المستقبل.



MENAFN16092023000072011014ID1107083081

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