Sunday, 17 September 2023 09:04 GMT

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

9/16/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سبق وان تحدثت في مقال سابق عن القبولات في الكليات الطبية، إلا أنني أعود إلى الموضوع وذلك بعد اطلاعي على تفاصيل الحوار الشامل لمعالي وزير التربية والتعليم العالي والمنشور في موقع جفرا نيوز بتاريخ 2023/9/12 والذي تحدث فيه عن أبرز المستجدات التي طرأت على العملية التعليمية.
ان ما لفت انتباهي عددا من النقاط التي تحدث عنها الوزير، والتي منها التوسع في ترخيص الكليات الطبية، معتبرا ذلك بانه غير مبرر، وأن الأردن ليس بحاجة لها، وكذلك قوله بأن إغفال معالجة الاختلالات في التخصصات الطبية يعتبر خيانة وطنية (كما هو منشور في موقع جفرا)؟ ولكنه لم يشر إلى من الذي تسبب بها.
وهنا لا بد من التوقف عند هذا، والتساؤل، اليس مجلس التعليم العالي الذي قام بمنح الترخيص لإنشاء كليات في تخصص الطب وطب الاسنان قبل سنتين؟ وهو ذات المجلس الذي رفض منح الترخيص والتوسع في ذلك قبل 3 سنوات؟ الا يثير الاستغراب أن يقوم نفس المجلس بالرفض ثم بعد خروج وزير ودخول آخر تتم الموافقة، واعتقد بان الوزير الحالي كان نائباً لرئيس مجلس التعليم العالي في تلك الفترة، وهو الذي يؤكد على أن التوسع كان غير مبرر؟
كما تحدث الوزير عن أعداد الخريجين والتي ستتراوح خلال الخمس سنوات القادمة ما بين 4000-5000 خريج ولا قدرة لسوق العمل المحلي والإقليمي على استيعابهم، ويقول أيضا بان قرار التخفيض لم يكن مفاجئا، وان هناك قرارا تم تعميمه على الجامعات بتاريخ 2022/8/31 يتضمن تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في مقاعد الطب، وهذا يؤكده وزير التعليم العالي السابق في تصريح له لوكالة الانباء الأردنية والمنشور في جريدة الرأي يوم الجمعة 2023/9/8، بأن القرار متخذ في السابق وليس جديدا، إلا أن كليهما لم يشيرا إلى أن أعداد الطلبة الذين تم قبولهم بعد شهرين من اتخاذ القرار، هي أرقام غير مسبوقة وصلت إلى 5888 طالبا (القبول العادي والموازي وغيرها، حسب احصائيات وزارة التعليم العالي)، وهنا السؤال: كيف لمجلس التعليم العالي أن يصدر مثل هذا القرار وبنفس الوقت يسمح بقبول هذه الاعداد في تشرين الأول من عام 2022 (أي بعد اقل من شهرين على تعميم الكتاب) وكيف سمحت هيئة الاعتماد كجهة رقابية بذلك؟
وتشير احصائيات وزارة التعليم العالي بانه خلال العام 2021 و2022 تم قبول 10496 طالباً في تخصص الطب (قبول عادي ومواز وغيرها) وهي نسبة تتجاوز 47 % من اعداد الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة (22134 طالباً حسب الورقة المقدمة من الدكتور شديفات في الجلسة الحوارية لجماعة عمان لحوارات المستقبل)، لقد تخرج عدد منهم صيف هذا العام، وهنا نتمنى على الوزير أن يعطينا تسمية لمثل هذه الإجراءات التي اتخذت منذ تشرين الأول 2021 إلى تشرين الأول 2022 وأدت الى حدوث هذه الاختلالات في قطاع التعليم الطبي والقطاع الصحي في الوطن. وهنا يمكن طرح السؤال: هل قرارات مجلس التعليم العالي مرتبطة بشخص الوزير، وهنا اذكر بانه سبق وان كان لي تجربة مع مجلس التعليم العالي، حيث تقدمت جامعة البلقاء في عام 2019 بطلب الموافقة على تنفيذ برنامج المسارات المهنية (لكافة المستويات التعليمية وبما يتماشى مع مستويات الإطار الوطني للمؤهلات)، وهو برنامج وطني يهدف الى تغير اتجاهات التعليم والاعتماد على المهارة، إلا أن القرار كان برفض البرنامج دون إبداء الأسباب، ثم وافق المجلس على تنفيذه في آب 2020 بعد خروج الوزير ودخول آخر، ثم استغرق الوقت سنة كاملة (آب 2002) للموافقة على تنفيذه في أربعة تخصصات كخطوة أولى.
وفي المقابلة المنشورة في موقع جفرا نيوز، أشار الوزير ايضاً إلى أن انعدام التخطيط المسبق للبلاد يضر بمصالح أفراد الشعب، ولكنه لم يشر إلى وجود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 والتي تم اعدادها من قبل فريق كبير من الخبراء برئاسة وزير التربية والتعليم العالي السابق وأطلقت تحت رعاية ملكية سامية عام 2016، ولم يتبق على الانتهاء من تنفيذها الا سنتان، ومن حقنا هنا أن نسأل هل كافة القرارات المتخذة في السنوات السابقة وخاصة الأخيرة منها تتفق مع تلك الاستراتيجية وتحقق أهدافها؟
كما اطلعنا على قرار مجلس التعليم العالي المتخذ بتاريخ 2023/9/11 (المنشور في الكثير من المواقع الإخبارية) برفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب للدراسة خارج الأردن في تخصص الطب وطب الاسنان ليصبح 90 % اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025، وهذا المعدل يعتبر أعلى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول في هذه التخصصات في الأردن (85 %)، حيث كان من المفروض رفعها في الجامعات الأردنية قبل ذلك، والسؤال هنا، ماذا لو حصل احد الطلبة على قبول في الجامعات العالمية المرموقة لدراسة الطب مثل كمبردج، أكسفورد، هايدلبرغ، قوتنغن وغيرها، هل من الممكن ان لا يتم الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها؟
كما انني وكمتابع للشأن الأكاديمي منذ أكثر من عقدين من الزمن، أقول بان هناك الكثير من مواقع الخلل والتي ان استمرت ستؤدي الى تعاظم مشكلة التعليم العالي في الأردن ومنها منح الرتب الاكاديمية كرتبة الاستاذية (برفسور) لغير مستحقيها، وعلى الرغم من قلة عددهم الا انه من الممكن ان يتسلل البعض منهم أو قد تسلل إلى مواقع قيادية في المجتمع الأكاديمي، مما سينعكس سلباً على المجتمع الأكاديمي المحترم والذي نثق به وبقدراته وكذلك الجامعات.
اننا نقف إلى جانب وزير التعليم العالي لمعالجة الاختلالات التي حصلت في السابق وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة الماضية وتحديداً 2021 و2022، ولكن هل من الممكن لمجلس التعليم العالي الذي سمح بحدوثها ان يقوم هو على معالجتها؟ وهل قامت هيئة الاعتماد بدورها كجهة رقابية مستقلة؟، ام أن الأمر منوط بشخص الوزير، وهل ما يزال لدينا الوقت لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ام سنبدأ بالإعداد لواحدة أخرى؟



MENAFN16092023000072011014ID1107083080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث