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بعد التمكين.. نساء وادي الأردن أمام تحدي التمويل وتجارب الغارمات

9/16/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن– دورات تدريبية وورش عمل عديدة، استهدفت خلال السنوات الماضية إكساب النساء والفتيات في الأغوار المهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهن من إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة للنهوض بواقعهن الاقتصادي والمعيشي، إلا أن غالبيتهن لم يستطعن البدء بمشروع لغياب التمويل الميسر بعيدا عن مخاوف اللحاق بركب الغارمات.
وتبذل العديد من مؤسسات المجتمع المدني في وادي الأردن جهوداً كبيرةً لتمكين المرأة اقتصاديا، إلا أنها تصدم بغياب التمويل وإيجاد فرص ومساحات تسويقية لمنتوجاتهن.
تقول رئيسة جمعية التعاون الخيرية كوثر العدوان إن المرأة في مختلف مناطق وادي الأردن بأمسّ الحاجة للمساعدة من أجل النهوض بواقعهن المعيشي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المطلوب هو التحول من الاعتماد على المساعدات إلى أن تصبح عضوا فاعلا ومنتجا في المجتمع.
وتضيف، أن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني أخذت على عاتقها القيام بهذا الدور من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل النسوية لإكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة لذلك، إلا أن غالبية هذه الجهود لم تفلح في تمكين النساء كونها لا تقدم الدعم اللازم لإنشاء المشاريع الصغيرة.
وتقول "المرأة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بيد أن الأهم هو تمكينها لتصبح عنصرا فاعلا ومنتجا في المجتمع بما يسهم في تأمين حياة أفضل لأسرتها"، مضيفة، "من الضروري توفير التمويل اللازم لمساعدة المرأة على إنشاء مشروعها، وغياب التمويل أحد أهم المعيقات أمام ذلك".
وتبين أنه يوجد العديد من النماذج الناجحة على مستوى المشاريع الإنتاجية المنزلية إلا أن عدم قدرتهن على تسويق المنتوجات شكل عامل إحباط، مشددة على ضرورة العمل على إنشاء بازار دائم في منطقة البحر الميت لتمكين السيدات من تسويق منتجاتهن كون المنطقة تؤمها أعداد كبيرة من السياح والزوار.
وكان وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي قد أكد خلال زيارته المنطقة بداية العام الحالي، استعداد وزارتي الصناعة والعمل لمساعدة أصحاب الأعمال لتسويق منتجاتهم في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإمكانية إقامة معارض خاصة لا سيما خلال فترات المواسم.
الخمسينية أم غالب إحدى السيدات التي تلقت العديد من الدورات والورش من أجل اكتساب مهارات الأعمال اليدوية، تقول حول واقع المرأة بوادي الأردن، "التحقت بعدة دورات وورش عمل تدريبية على الأشغال اليدوية كتصنيع السلال من أوراق الموز وصناعة المشغولات اليدوية الأخرى إلا أنني لم أحضَ بفرصة عمل"، مؤكدة أن بإمكانها إقامة مشروع في حال توفر التمويل اللازم.
وتبين أنها حاولت الحصول على تمويل من الجهات الإقراضية إلا أن الشروط والمتطلبات المطلوبة تسببت لها بحالة من القلق والخوف من عدم القدرة على السداد كون المشاريع الصغيرة تحتاج إلى وقت أطول للحصول على نتائج جيدة.
وتشاركها الرأي أم أحمد التي تلقت تدريبات على صناعة الأطعمة المنزلية كالألبان والأجبان والمخللات، ولم تستطع المضي قدما في العمل لعدم توفر السيولة اللازمة للبدء بمشروعها الخاص، قائلة "كنت آمل بالحصول على تمويل كمنحة من الجهات الداعمة ولم أتمكن من ذلك".
وتدعو أم أحمد إلى ضرورة توفير الدعم المادي اللازم للنساء اللاتي يملكن الفرصة اللازمة والإمكانات المهارية لإنشاء مشاريع صغيرة وتوفير سبل تسويق دائمة لمنتجاتهن.
وتؤكد رئيسة جمعية سيدات الروضة الخيرية مريم الهويمل أن المرأة من أهم عوامل التغيير في المجتمعات، ولا بد من دعمها من كافة النواحي وخاصة الناحية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مساعدة المرأة وتمكينها من التقدم والنجاح على المستوى الاقتصادي يعتبر من أبسط حقوقها.
وتبين أن المرأة في مناطق الأغوار تحمل على عاتقها عبئا كبيرا، إذ أن معظم النساء يتحملن مسؤولية الأسرة والإنفاق عليها خاصة بعد جائحة كورونا التي تسببت بفقدان الكثير من أرباب الأسر لعملهم، موضحة أن التراجع الكبير الذي حل بقطاعي الزراعة والسياحة انعكس سلبا على قدرة المرأة على العمل وتوفير الدخل اللازم لأسرتها.
لأجل ذلك، تقول الهويمل "يجب العمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال التوجه لتشجيع المشاريع الصغيرة والمنزلية وتوفير الدعم اللازم لإقامة مثل هذه المشاريع، وضرورة العمل على تأهيل النساء وتدريبهن على هذه المهن".
ولفتت إلى أن قضية الغارمات وما نتج عنها من نتائج سلبية على النساء أثار حفيظة البقية ودفعهن إلى العزوف عن الاقتراض من المؤسسات المعنية خاصة وأن فوائد القروض مرتفعة ومخاطرها ليست ببعيدة، داعية إلى ضرورة الدفع باتجاه توفير فرص عمل ميسرة وآمنة للنساء أو منحهن المقومات اللازمة لإنشاء مشاريع مستقلة من خلال تقديم المنح. وترى مديرة مركز الأميرة بسمة/ الشونة الجنوبية دنيا العدوان، أن إدماج المرأة وخاصة الفقیرة في المجتمع وتمكینها من الحصول على فرص المشاركة في مختلف مجالات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة يعتبر أهم أهداف المركز، موضحة أن تمكين المرأة اقتصاديا سيكون له أثر كبير في مكافحة الفقر والنهوض بالواقع المعيشي لأسرهن.
وتضيف أن المركز أخذ على عاتقه العمل على بناء قدرات النساء ومساعدتهن على امتلاك المهارات والقدرات اللازمة في التخطیط والإدارة والاتصال من خلال برامج تدريبية متخصصة، لافتة إلى أن المركز قام منذ إنشائه بتدريب النساء والفتيات على مهارات الحياة ودورات تدريبية في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وإدارة الميزانية وذلك بهدف إدماجها في سوق العمل، إضافة إلى تشبيكهن مع مؤسسات تساعدهن في تمويل مشاريعهن من خلال قروض ميسرة للمضي قدما في مشروعهن أو الحصول على فرصة عمل.
وتؤكد أن المشروعات الصغيرة تعتبر إحدى الآليات المهمة التي لها القدرة على تنمية المجتمعات ما يتطلب المزيد من العمل والتنسيق والتشبيك بين جميع القطاعات والأطراف من أجل خلق فرص عمل وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، خاصة وأن المرأة في الأغوار أثبتت كفاءة عالية في إدارة الأعمال رغم أن عددا كبيرا منهن يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة بشكل كامل.
ويشير منسق جمعية معهد تضامن النساء الأردني في الأغوار أمجد العدوان إلى أن المرأة عانت كثيراً جراء جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، لافتا إلى أن الأرقام الرسمية ما قبل جائحة كورونا تبين أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية لا تتعدى 2,15 % في حين أن نسبة القوى العاملة بين النساء تبلغ 14 %، موضحا أن هذه الأرقام تراجعت كثيراً خلال العامين الماضيين.
ويوضح أن جائحة كورونا فاقمت من الأوضاع الاقتصادية للنساء من خلال فقدان الآلاف لوظائفهم وتراجع الأشغال التي تعتمد العمالة فيها على القطاع النسائي كالمصانع والزراعة، مشددا على ضرورة دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وبناء قدراتها من خلال دورات تدريبية والتشبيك مع الجهات الممولة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والعمل على تكثيف برامج التدريب والتأهيل لإكساب المرأة الخبرات اللازمة لدخول سوق العمل.



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