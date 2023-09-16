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إربد: الاعتداءات على الأرصفة تضع المشاة تحت خطر الدهس

9/16/2023 11:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- أصبح لافتا حجم التعدي على الأرصفة في مختلف مناطق مدينة إربد، ذلك أن جولة واحدة في شوارع المدينة، تكشف عن أن التعديات حرمت المشاة من القدرة على استخدام الأرصفة، رغم أنها مخصصة لهم.
وبالإضافة إلى أن الأرصفة تضج ببضائع المحال التجارية وأصحاب البسطات، فإنها أصبحت في الوقت نفسه مقصدا لسائقي المركبات ممن يقومون بالاصطفاف عليها بذريعة عدم وجود مواقف كافية وخصوصا في الشوارع الضيقة، وقيام جهات خدماتية بتركيب أعمدة عليها.
وبحسب ما ذكر مواطنون لـ"الغد"، فإن العديد من أصحاب المحال التجارية يقومون بالاعتداء على الرصيف من خلال إخراج بضائعهم عليه، الأمر الذي يعيق حركة المشاة ويدفعهم إلى المسير في حرم الشارع معرضين أنفسهم لخطر الدهس.
وأشاروا إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية أيضا، يتخذون الأرصفة كأماكن للجلوس، خصوصا في فصل الصيف، لافتين إلى أنهم يستبيحون الأرصفة المقابلة لمحلاتهم ويقومون بوضع الكراسي والطاولات في حرم الرصيف.
المواطن محمد الخصاونة، يقول "حتى حاويات النفايات يتم وضعها في بعض الشوارع على الرصيف نظرا لضيق الشارع، الأمر الذي يتسبب بعرقلة حركة المشاة"، مشيرا إلى أن "الأرصفة في إربد مستباحة من جميع الجهات دون أن يكون هناك مراعاة لحق المواطن في السير بطريقة آمنة عليها".
ولفت الخصاونة إلى أن "الأحياء القديمة معدومة فيها الأرصفة بسبب المخالفات التنظيمية، فهناك أحياء بالكامل لا يوجد فيها أرصفة بسبب الاعتداء عليها من قبل مواطنين ببناء منازلهم على نقطة الصفر بالشارع، دون أن يكون هناك ارتدادات قانونية حسب النظام وكانت البلدية آنذاك تقوم بتحقيق غرامات على المخالفين دون إنذراهم بالإزالة".
وقال المواطن أحمد عبيدات، إن "العديد من أصحاب المحال التجارية يتعاملون مع الأرصفة وكأنها ملكية خاصة، وهي ظاهرة منتشرة في مختلف مناطق إربد، دون جهود واضحة لحلها بشكل دائم من قبل البلدية".
وأشار إلى أن "العديد من المشاة تعرضوا لحوادث دهس بسبب قيامهم بالمسير في حرم الشارع، وهناك بسطات تغلق أرصفة بشكل كامل في وسط إربد وتعتدي على الشوارع دون أن يكون هناك جدية من البلدية في إزالتها".
وأكد عبيدات، أن "هناك أرصفة تحولت إلى مواقف لعرض السيارات أمام المعارض، إضافة إلى قيام سائقين بركن مركباتهم على الرصيف لعدم وجود مواقف، الأمر الذي تسبب بإغلاق كامل للأرصفة والحيلولة دون قدرة المواطن على استخدامها".
أما المواطن علي مناصرة، فقال إن "الرصيف في الشارع الذي يسكنه تحول إلى مكان لغسيل السيارات، مما يجعل من الصعوبة المشي عليه، ناهيك عن أن هناك أرصفة خصوصا في ساعات المساء تتحول إلى مكان للسهرات الشبابية وتدخين الأرجيلة".
وأكد مناصرة، أن "الوضع سيئ وهناك استغلال واضح من أصحاب محلات وأصحاب سيارات للأرصفة وحتى الشوارع، ولا بد من قانون رادع للمخالفين"، مشيراً إلى أن "كبار السن والسيدات والأطفال يتعرضون للخطر يومياً بسبب الاعتداءات على الأرصفة".
وأضاف، "لم يبق لدى المواطن خيار سوى تقاسم الطريق مع السيارات العابرة مخاطرين بحياتهم بالسير بين السيارات، أو يضطرون إلى النزول والصعود مرات متعددة من الرصيف إلى الطريق وبالعكس نتيجة تعذر عبورهم على هذه الأرصفة المشغولة بمختلف النشاطات التجارية"، لافتا إلى أن "أطفالا وطلاب مدارس يضطرون وهم في طريق ذهابهم وعودتهم من مدارسهم للمشي وسط أزمة السيارات".
وقال مناصرة، "تحولت الاعتداء على الرصيف إلى أمر أقل من عادي، حتى أنها باتت حقا مكتسبا لأصحاب هذه النشاطات التجارية، لدرجة أن بعض هذه النشاطات على تنوعها باتت جزءا لا يتجزأ من الرصيف، حيث يتم مشاهدة مقاه تنشر طاولاتها وكراسيها في الطريق وتحتل جزءا منه حتى أصبحت أهم من المحال ذاتها فأصحاب المطاعم والمقاهي يبحثون عن الرصيف لتوسيع مشاريعهم التجارية واستثمار مساحة وموقع الرصيف قبل المحل نفسه لكونه يشكل بيئة مناسبة لجذب الزبائن".
من جهته، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل، إنه "يتم استغلال الارتداد من قبل عدد كبير من التجار في المدينة، ويحمل هذا الاستغلال أكثر من وجه، إذ تسمح البلدية باستغلال مشروط بالإزالة الفورية في حال طلبت البلدية ذلك، أو ورود شكاوى من قبل المجاورين، ويتم العمل بهذا الأمر في عدد من الشوارع التي يكون فيها ارتداد الأبنية لأمتار طويلة مثل شارع البتراء وشارع الشهيد وصفي التل إذ تبلغ مسافة الارتداد في هذه الشوارع حوالي 15 متراً وتم السماح خلال السنوات الماضية لأصحاب المحال باستغلال 6 أمتار منها مقابل بدل سنوي، وتنوي البلدية إعادة دراسة هذا الأمر بداية العام المقبل".
وأشار إلى أن "عددا من الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الارتداد والأرصفة دون أي ترخيص وقد تشكل اعتداءاتهم هذه إغلاقا للأرصفة وهي الحالة التي تتعامل معها البلدية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها ويتم توجيه إنذار بالإزالة ومن ثم إخطار تنفيذ يليه تحويل للحاكمية الإدارية ثم تقوم كوادر البلدية بإزالة المخالفة والاعتداء".
وقال التل، إن "البلدية تتابع ما تطلق عليه اسم (الاعتداءات المتحركة) الذي يتمثل بعرض البضائع في سعة الرصيف وهو الأمر الذي تكون متابعته منوطة بقسم الأسواق الذي يجري موظفوه جولات ميدانية مستمرة في الأسواق والأحياء لمنع هذه الاعتداءات وإزالتها بشكل فوري لكن كونها متحركة ويمكن إخفاؤها سريعاً وإعادة نشرها على الطريق فقد تتكرر هذه الاعتداءات بشكل أو بآخر".
وأكد التل أن "البلدية اشترطت على أصحاب السوبر ماركت وضع ثلاجات العرض الخارجية بشكل جانبي بحيث لا تعيق حركة المرور علماً بأن البلدية تقوم بإزالتها بشكل قانوني في حال شكلت عائقا للمشاة على الرصيف".



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