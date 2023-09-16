الأبراج الناشئة تفتتح الآسيوية بالمضيف

الأبراج الناشئة تفتتح الآسيوية بالمضيف
التاريخ
9/16/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت 16 عامًا في البطولة الآسيوية بمواجهة نظيره منتخب قطر مستضيف البطولة على صالة نادي الغرافة، فيما سيخوض ثاني مبارياته أمام نظيره الإيراني غدًا، فيما يختتم مواجهاته في الدور الأول أمام اليابان بعد غد.
يذكر أن المنتخب استعد للبطولة من خلال إقامة معسكر إعدادي في الجمهورية العربية المصرية خاض خلالها عدة مباريات ودية، استعدادًا للبطولة بإشراف المدرب التركي تانير جوناي، ومساعديه سلمان الثواب، ورأفت مكي، وعبدالله الجيزاني ومدرب الإعداد البدني كانبر كوزاراك، وإخصائي علاج طبيعي أحمد اليماني.
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