Sunday, 17 September 2023 09:04 GMT

الأبراج الناشئة تفتتح الآسيوية بالمضيف

9/16/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت 16 عامًا في البطولة الآسيوية بمواجهة نظيره منتخب قطر مستضيف البطولة على صالة نادي الغرافة، فيما سيخوض ثاني مبارياته أمام نظيره الإيراني غدًا، فيما يختتم مواجهاته في الدور الأول أمام اليابان بعد غد.
يذكر أن المنتخب استعد للبطولة من خلال إقامة معسكر إعدادي في الجمهورية العربية المصرية خاض خلالها عدة مباريات ودية، استعدادًا للبطولة بإشراف المدرب التركي تانير جوناي، ومساعديه سلمان الثواب، ورأفت مكي، وعبدالله الجيزاني ومدرب الإعداد البدني كانبر كوزاراك، وإخصائي علاج طبيعي أحمد اليماني.

MENAFN16092023000089011017ID1107083070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث