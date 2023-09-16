الأخدود يفشل في معادلة نجران

الأخدود يفشل في معادلة نجران
التاريخ
9/16/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) فشل الأخدود في معادلة رقم جاره نجران في المشاركة التاريخية الأولى بدوري المحترفين لكرة القدم خلال الجولات الـ6 الأولى، حيث تسببت خسارته أمام الاتحاد في استمرار صمود نتائج نجران الإيجابية منذ 15 عاما، في وقت وقف فيه ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز ضد الأخدود، حيث رفض تحقيقه أي انتصار على أرضيته في 3 مواجهات.
معادلة
شهدت المشاركة الأولى لقطبي نجران في دوري المحترفين معادلة عكسية، حيث تفوقت مشاركة نجران الأولى في دوري المحترفين على مشاركة جاره الأخدود، إذ حقق خلالها الأول 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات (فاز في 2، وتعادل في 1، وخسر 3). بينما لعب نجران على أرضه 3 مواجهات، فاز في مباراة وخسر مباراتين، ولعب خارج أرضه 3 مباريات، فاز في مباراة وتعادل وخسر مرة واحدة لكل منهما. في حين حصدت مشاركة الأخدود حاليا 4 نقاط، حيث لعب 6 (فاز في 1، وتعادل في 1، وخسر 4)، ولم يحقق أي انتصار على ملعبه في 3 مواجهات. بينما شهدت المباريات خارج أرضه معادلة نتائج نجران، حيث فاز في مباراة وتعادل وخسر في مباراة لكل منهما، ليجمع منها 4 نقاط خارج أرضه، وصفر على أرضه.
خيبة
وضع عشاق الأخدود أيديهم على قلوبهم، خشية استمرار نزيف النقاط والنتائج السلبية، مشيرين إلى أن وضع الفريق حاليا غير مطمئن، ويحتاج إلى المزيد من العمل المتواصل، واكتساب الخبرة داخل الملعب، ووضع الحلول الهجومية، ومعالجة الأخطاء الدفاعية، ومؤكدين دعمهم ومساندتهم الفريق، لتحقيق تطلعات النجرانيين بالبقاء لموسم ثانٍ في دوري المحترفين.
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