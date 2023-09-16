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الأخدود يفشل في معادلة نجران

9/16/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) فشل الأخدود في معادلة رقم جاره نجران في المشاركة التاريخية الأولى بدوري المحترفين لكرة القدم خلال الجولات الـ6 الأولى، حيث تسببت خسارته أمام الاتحاد في استمرار صمود نتائج نجران الإيجابية منذ 15 عاما، في وقت وقف فيه ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز ضد الأخدود، حيث رفض تحقيقه أي انتصار على أرضيته في 3 مواجهات.
معادلة
شهدت المشاركة الأولى لقطبي نجران في دوري المحترفين معادلة عكسية، حيث تفوقت مشاركة نجران الأولى في دوري المحترفين على مشاركة جاره الأخدود، إذ حقق خلالها الأول 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات (فاز في 2، وتعادل في 1، وخسر 3). بينما لعب نجران على أرضه 3 مواجهات، فاز في مباراة وخسر مباراتين، ولعب خارج أرضه 3 مباريات، فاز في مباراة وتعادل وخسر مرة واحدة لكل منهما. في حين حصدت مشاركة الأخدود حاليا 4 نقاط، حيث لعب 6 (فاز في 1، وتعادل في 1، وخسر 4)، ولم يحقق أي انتصار على ملعبه في 3 مواجهات. بينما شهدت المباريات خارج أرضه معادلة نتائج نجران، حيث فاز في مباراة وتعادل وخسر في مباراة لكل منهما، ليجمع منها 4 نقاط خارج أرضه، وصفر على أرضه.
خيبة
وضع عشاق الأخدود أيديهم على قلوبهم، خشية استمرار نزيف النقاط والنتائج السلبية، مشيرين إلى أن وضع الفريق حاليا غير مطمئن، ويحتاج إلى المزيد من العمل المتواصل، واكتساب الخبرة داخل الملعب، ووضع الحلول الهجومية، ومعالجة الأخطاء الدفاعية، ومؤكدين دعمهم ومساندتهم الفريق، لتحقيق تطلعات النجرانيين بالبقاء لموسم ثانٍ في دوري المحترفين.

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