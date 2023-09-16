الجابري إلى الثانية عشرة - جريدة الوطن السعودية

الجابري إلى الثانية عشرة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/16/2023 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر قرار بترقية مدير فرع وزارة الإعلام في المدينة المنورة ناهس مزن الجابري إلى المرتبة الثانية عشرة بالوزارة.
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