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الجابري إلى الثانية عشرة - جريدة الوطن السعودية

9/16/2023 11:21:41 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر قرار بترقية مدير فرع وزارة الإعلام في المدينة المنورة ناهس مزن الجابري إلى المرتبة الثانية عشرة بالوزارة.

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