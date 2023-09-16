%74 من وصفات الأدوية المخدرة بالصيدليات الداخلية

%74 من وصفات الأدوية المخدرة بالصيدليات الداخلية
التاريخ
9/16/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت جدة على وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية والخارجية، بينما تصدرت 5 مناطق وصفات الأدوية المخدرة، حيث بلغ إجمالي الوصفات 4.654.052 ملايين وصفة، في وقت تبرز فيه 6 أدوية مخدرة، تصرف وفق ضوابط وإجراءات مشددة، وهي: ديازبيام ومورفين ولورازيبام وترامادول وبيثيدين وميدازولام، وسط تسجيل 10 بيانات محددة في وصفة المرضى المنومين.
%74 داخلية
كشف تقرير وزارة الصحة لوصفات الأدوية المخدرة للعام الماضي أن وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية فاقت وصفات الصيدليات الخارجية، حيث بلغت وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية 3.441.337 ملايين وصفة بـ74%، مقابل 1.212.715 مليون وصفة في الصيدليات الخارجية، وتصدرت جدة إجمالي وصفات الأدوية المخدرة، ووصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية والخارجية.
8 فئات
تختص 8 فئات بوصف الأدوية المخدرة، تتمثل في: الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات في علاج الحالات المرضية ذات العلاقة بتخصصهم، والأطباء الأخصائيين في الرعاية التلطيفية والأورام، والأطباء الأخصائيين في مختلف التخصصات عند علاج حالات الآلام الشديدة للمرضى المنومين، والأطباء الاستشاريين، والأخصائيين، وأطباء الجراحة والتخدير، لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المنومين، والأطباء جميعهم عند علاج حالات الآلام الشديدة في الحالات الإسعافية فقط، والأطباء الحاصلين على تأهيل وترخيص معترف به من وزارة الصحة، لوصف الأدوية المخدرة للحالات التي تم تأهيلهم عليها.
الأكثر وصفات
استحوذت جدة على النصيب الأكبر من وصفات الأدوية المخدرة، حيث بلغ إجمالي الوصفات 977.891 ألف وصفة بـ21%، وحلت الطائف ثانيا بإجمالي 547.981 ألف وصفة بـ12%، وجازان ثالثا بإجمالي 496.626 ألف وصفة بـ11%، وتجمع الشرقية الأول رابعا بإجمالي 452.535 ألف وصفة بـ10%، وبيشة خامسا بإجمالي 327.298 ألف وصفة بـ7%.
%24 جدة
تصدرت جدة وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الخارجية، حيث بلغ إجمالي الوصفات 288.989 ألف وصفة بـ24%، وحلت الطائف ثانيا بإجمالي 201.423 ألف وصفة بـ17%، والقصيم ثالثا بإجمالي 163.463 ألف وصفة بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 102.688 ألف وصفة بـ8%، وجازان خامسا بإجمالي 78.087 ألف وصفة بـ6%.
وصفات داخلية
تصدرت جدة وصفات الأدوية في الصيدليات الداخلية، حيث بلغ إجمالي الوصفات 688.812 ألف وصفة بـ20%، وحلت جازان ثانيا بإجمالي 418.539 ألف وصفة بـ12%، والطائف ثالثا بإجمالي 346.558 ألف وصفة بـ10%، وبيشة رابعا بإجمالي 260.407 ألف وصفة بـ8%، والتجمع الصحي الأول خامسا بإجمالي 243.702 ألف وصفة بـ7%.
جدة تسيطر على وصفات الأدوية المخدرة
4.6 ملايين وصفات الأدوية المخدرة
3.4 ملايين وصفة في الصيدليات الداخلية
1.2 مليون وصفة في الصيدليات الخارجية
8 فئات مختصة بوصف الأدوية المخدرة
10 بيانات ملزمة في وصفة المرضى
6 أدوية تتصدر الأدوية المخدرة
الأكثر وصفات للأدوية المخدرة:
جدة: 21%
الطائف: 12%
جازان: 11%
تجمع الشرقية الأول: 10%
بيشة: 7%
الصيدليات الداخلية:
جدة: 20%
جازان: 12%
الطائف: 10%
بيشة: 8%
التجمع الصحي الأول: 7%
الصيدليات الخارجية:
جدة: 24%
الطائف: 17%
القصيم: 13%
عسير: 8%
جازان: 6%
MENAFN16092023000089011017ID1107083065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.