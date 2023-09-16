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%74 من وصفات الأدوية المخدرة بالصيدليات الداخلية

9/16/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت جدة على وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية والخارجية، بينما تصدرت 5 مناطق وصفات الأدوية المخدرة، حيث بلغ إجمالي الوصفات 4.654.052 ملايين وصفة، في وقت تبرز فيه 6 أدوية مخدرة، تصرف وفق ضوابط وإجراءات مشددة، وهي: ديازبيام ومورفين ولورازيبام وترامادول وبيثيدين وميدازولام، وسط تسجيل 10 بيانات محددة في وصفة المرضى المنومين.
%74 داخلية
كشف تقرير وزارة الصحة لوصفات الأدوية المخدرة للعام الماضي أن وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية فاقت وصفات الصيدليات الخارجية، حيث بلغت وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية 3.441.337 ملايين وصفة بـ74%، مقابل 1.212.715 مليون وصفة في الصيدليات الخارجية، وتصدرت جدة إجمالي وصفات الأدوية المخدرة، ووصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية والخارجية.
8 فئات
تختص 8 فئات بوصف الأدوية المخدرة، تتمثل في: الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات في علاج الحالات المرضية ذات العلاقة بتخصصهم، والأطباء الأخصائيين في الرعاية التلطيفية والأورام، والأطباء الأخصائيين في مختلف التخصصات عند علاج حالات الآلام الشديدة للمرضى المنومين، والأطباء الاستشاريين، والأخصائيين، وأطباء الجراحة والتخدير، لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المنومين، والأطباء جميعهم عند علاج حالات الآلام الشديدة في الحالات الإسعافية فقط، والأطباء الحاصلين على تأهيل وترخيص معترف به من وزارة الصحة، لوصف الأدوية المخدرة للحالات التي تم تأهيلهم عليها.
الأكثر وصفات
استحوذت جدة على النصيب الأكبر من وصفات الأدوية المخدرة، حيث بلغ إجمالي الوصفات 977.891 ألف وصفة بـ21%، وحلت الطائف ثانيا بإجمالي 547.981 ألف وصفة بـ12%، وجازان ثالثا بإجمالي 496.626 ألف وصفة بـ11%، وتجمع الشرقية الأول رابعا بإجمالي 452.535 ألف وصفة بـ10%، وبيشة خامسا بإجمالي 327.298 ألف وصفة بـ7%.
%24 جدة
تصدرت جدة وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الخارجية، حيث بلغ إجمالي الوصفات 288.989 ألف وصفة بـ24%، وحلت الطائف ثانيا بإجمالي 201.423 ألف وصفة بـ17%، والقصيم ثالثا بإجمالي 163.463 ألف وصفة بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 102.688 ألف وصفة بـ8%، وجازان خامسا بإجمالي 78.087 ألف وصفة بـ6%.
وصفات داخلية
تصدرت جدة وصفات الأدوية في الصيدليات الداخلية، حيث بلغ إجمالي الوصفات 688.812 ألف وصفة بـ20%، وحلت جازان ثانيا بإجمالي 418.539 ألف وصفة بـ12%، والطائف ثالثا بإجمالي 346.558 ألف وصفة بـ10%، وبيشة رابعا بإجمالي 260.407 ألف وصفة بـ8%، والتجمع الصحي الأول خامسا بإجمالي 243.702 ألف وصفة بـ7%.
جدة تسيطر على وصفات الأدوية المخدرة
4.6 ملايين وصفات الأدوية المخدرة
3.4 ملايين وصفة في الصيدليات الداخلية
1.2 مليون وصفة في الصيدليات الخارجية
8 فئات مختصة بوصف الأدوية المخدرة
10 بيانات ملزمة في وصفة المرضى
6 أدوية تتصدر الأدوية المخدرة
الأكثر وصفات للأدوية المخدرة:
جدة: 21%
الطائف: 12%
جازان: 11%
تجمع الشرقية الأول: 10%
بيشة: 7%
الصيدليات الداخلية:
جدة: 20%
جازان: 12%
الطائف: 10%
بيشة: 8%
التجمع الصحي الأول: 7%
الصيدليات الخارجية:
جدة: 24%
الطائف: 17%
القصيم: 13%
عسير: 8%
جازان: 6%

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