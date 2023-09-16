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التفسير بين الدوافع والوهم

9/16/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) عِلما التفسير والتحليل من أهم العلوم المدروسة والمطبقة في الحياة الاجتماعية والعلمية، وهما من أمتع الجوانب الإنسانية في بناء وتعزيز وتنمية مهارتي البحث والاطلاع؛ وذلك لوجود التحدي الذاتي، والسعي والمقارنة واستخراج المعلومات وبناء المعرفة، كما أن هذين العلمين يمثلان أهم الطرق والأدوات في حل الألغاز والمشاكل أو عند تحليل المواقف المعينة في شتى المجالات، فالإنسان يجد في لذة الغموض بحرا عميقا من الأسئلة، فيكون هذا الطريق جذابًا ممتعًا حين يسعى خلف الحروف غير المنطوقة والإجابات الصامتة والإبحار في معرفة جميع التفاصيل غير الواضحة، ومن خلال تحليل لغة الجسد والكلام المقصود وغير المقصود وفك الشفرات والأجوبة الغامضة، وصولاً للاستنتاج المنطقي والعلمي، لذلك فهذا يمثل تحدياً ذاتياً عميقاً من الممكن أن نرمز له بالفضول العقلي المرهق؛ نتيجةً للتفسير والتحليل المستمر.
وفي السياق ذاته، في ظل دوامة التفسير والبحث والتحليل، قد تختلف الأسباب من شخصٍ لآخر، إما أن تكون أسباباً علميةً أو نفسيةً، ولكن متى يكون للذة التفسير والتحليل وجه آخر؟ عندما يتحول إلى الإفراط والدخول في دوامةٍ ليس لها بداية ولا نهاية، وأن تظلم نفسك بتحليل كل ما يدور حولك من مشاكل ومواقف أو حوارات، وهذا عمل غير منطقي وغير صحي؛ بأن يتم تحليل صغائر الأمور وكبائرها معًا بشكل مفرط ودائم؛ فالحياة ليست بهذا السوء ليتم التعامل معها بشكل حذر قد يدخل في دوامة الأسئلة غير المنطقية والشك والارتياب الدائم من الحوارات والمواقف الاجتماعية والأسباب العاطفية والنفسية، وهذا لا يعني أبدًا بأن نكون مُتغافلين أو غير مُبالين للتفاصيل والأحداث والوقائع المتنوعة في حياتنا وعوالمنا، ولكن ليس بهذا الإفراط الذي يؤدي إلى الانشغال الذهني واسترجاع الحوارات الماضية أو توقع المستقبل أو توقع الأسواء دائما، في محاولةٍ لإيجادِ حلولٍ وأجوبهٍ في أي موضوع مهم وغير مهم؛ لأن ذلك إن زادَ عن الحد الطبيعي قد يتحول إلى عملية ذهنية ونفسية سيئة وخارجة عن إرادة صاحبها، وقد تؤدي به إلى مآلات لم تكن بحسبانه.
وعليه فإنَّ الاكتراث بالتفسير والتحليل النفسي هو نزعة البحث عن الكمال بتقييم الأفكار وتحليلها لتجنب الوقوع بالأخطاء و الفشل أو مراجعة القرارات بشكل مفرط، وهذا بالتأكيد هو من أهم أسباب عدم الثقة بالنفس أو تدني احترام الذات، وقد يتحول إلى شك دائم و إطلاق الأحكام والتقييم المبكر لكل ما يحدث أمام صاحبه، أو كوسيلةٍ دفاعيّةٍ عن النفس للهروب من المخاطر المُحتملة أو النتائج السلبية والاستعداد لها، وهذا ما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الإفراط والتردد والشك الذاتي، فضرورة تحديد المواضيع التي يتم تحليلها والتعامل معها على أن تكون ذات أهمية بالغة، وأن تكون قيمتها عالية، إضافةً إلى الأشخاص حين تقوم بعملية تحليل وتفسير شخصيته أو تصرفاته غير الواضحة بالنسبة لك؛ فليس الجميع بذات الأهمية بأن يستوطن عقلك النشيط بكثرة التحليل والاستنتاج، فالبعض لا يستحق عناء السؤال والتركيز، حيث قد نجد في حلول مسائل الرياضيات بعض الصعوبة في الحل والتعقيد مع استنزافٍ للجهد والوقت، وبعد كل هذا العناء قد يكون الناتج صفرا لا قيمة له، وقد ذكر جلال قفيشة بقوله: ((الوعي العميق بالحقائق والتدقيق الطويل بتفسير الأحداث وتحليل التفاصيل مأساة حقيقية نتيجتها الطبيعية كآبة مزمنة تليها تعاسة أبدية)).
لذلك فالتحليل أمر عظيم، ولكن الإفراط بالتدقيق قد يصل إلى التشوه المعرفي بسبب التهويل والتعميم؛ على أن الناتج من هذا الجهد سيكون حضور القلق النفسي والذهني وعدم الراحة عند مخالطة المحيط الاجتماعي، وقد يصل إلى مرحلة عنيدة يصعب السيطرة عليها، يصاحبها القلق من اتخاذ القرارات أياً كان مجالها أو موضوعها، فضلاً عن سلبية الحديث النفسي الذي يصاحبه نقد الذات المستمر أو الحكم والهجوم على النفس أو على الآخرين بقسوة وظلم، وبات التركيز على العيوب والأخطاء السمة الحاضرة في العقل والسلوك. يقول ويليام شكسبير: ((التدقيق في أتفه التصرفات قد يهوي بك إلى الجنون لذا تغافل مرة وتغابى مرتين)). لذلك فإنَّ التحليل والتدقيق الزائد غير المنطقي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى الظلم والانعزال الاجتماعي وضياع الفرص، ويصبح صاحبه مقيدًا في دوائر البحث والاستفسار بين: لماذا، وكيف، وهل؟، ومع هذه الأسئلة التحليلية، فمن الصعب أن يبدأ صاحبها شيئًا جديدًا في حياته أو يمنح ثقته لأي شخص يتعامل معه؛ لأنه تحت تأثير التفسير المستمر، الذي أفقده التركيز والثقة وبناء العقل وتنمية الذات، وبالتالي تضعف قدراته الإبداعية والتركيز في البحث والتحليل الاجتماعي والعلمي بشكل منطقي في هذه الحياة.

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