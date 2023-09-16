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المتنمرون في الأرض

9/16/2023 11:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تنتشر ظاهرة التنمر بين الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، مؤدية لأضرار نفسية جسيمة تترك آثارها على الضحية، وكذلك على المتنمر.. يمكن تعريف التنمر باعتباره سلوكًا عدوانيًا يمارسه شخص أو مجموعة أشخاص باستهداف شخص آخر بإيذائه لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا.
في المدارس يتخذ التنمر صورًا متعددة أشهرها الشتائم والانتقاص وإطلاق ألقاب جارحة على المستهدف تتعلق بهيئته أو مواقفه، كما أصبح التنمر عبر وسائل الاتصال الرقمية شائعًا بين الطلبة، خاصة في التعليم المتوسط والثانوي، ولا شك أن المتنمر يشعر بقوته وسيطرته، وقد يحصل على التعزيز المعنوي من رفاقه.
والواقع أن برامج التوجيه الطلابي في المدارس أولت عنايتها لمعالجة الظاهرة من خلال عدة فعاليات، لكن رغم ذلك ما يزال التقدم في علاج التنمر بطيئًا.
علينا أن ندرك أن المدرسة صورة مصغرة من المجتمع، وأن المتنمرين يتشكلون في بيوتهم ويكتسبون قيمهم ولغتهم من المجتمع المحيط بهم، ومن هنا فإن دور الأبوين مهم جدًا في فرض رقابة على أبنائهم تمكنهم من التدخل لتعديل سلوكهم.
أعتقد كذلك، أنه سيكون مفيدًا تصميم برامج علاجية للتنمر تشمل الآباء و الأمهات، وتطبق من خلال قنوات توعوية رسمية، وفي المقابل ينبغي فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذا الفعل، كما ينبغي الانتباه للممارسات النفسية الاستنزافية والتي تعد أسوأ أشكال التنمر، كالاستغلال المادي والمعنوي والابتزاز بحجة الصداقة، وغيرها من أساليب يتقنها المتنمر ويكررها معتقدًا أنها جزء من طباعه الشخصية.
ختامًا.. تبقى المدرسة مرحلة هامة لتكوين شخصية الفرد لكن دورها لا يكون فاعلا إلا بمساندة الأسرة والمجتمع المدني ومنصات الإعلام، فالتربية وصناعة الإنسان اليوم هي أفعال جماعية بامتياز.

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