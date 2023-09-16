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عشت يا موطن الأمجاد

9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بداية وختام الأسبوع الحالي تستدعي التوقف والتأمل؛ فاليوم الأحد، الذكرى الـ72 لرحيل الوالد المغفور له، جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي انتقل لجوار ربه في مثل هذا اليوم من هذا الشهر الهجري، ويوم السبت المقبل موعدنا مع عيد يومنا الوطني، الذي أمر فيه بتوحيد اسم المملكة، ((نزولا على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحبًا في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية))؛ فيا رب ارحم صاحب الفضل والتوحيد، واحفظ قائدنا المفدى سيدي سلمان الحزم والعزم، وولي عهده عراب الجمال والجلال، بحفظك، وأدم البركات والأمان..
دائمًا، وغالبًا في المناسبات الوطنية، تبرز فئة اصطلح على تسميتها بـ((الوطنجية))، يتسلقون على ((الوطنية))، ويحصرونها في الوصاية والتحزب، ومن اختلف عن فكرهم خائن كبير، ومن لا يشبه طريقتهم عدو مبين، لأنهم بحسب ظنهم دائمًا على حق، ووطنيون، ولا يصح انتقادهم ومراجعتهم، ومن يفعل يطاله التشكيك مع قتل الشخصية؛ والسبب أن ((الوطنجية)) إياهم، لا يجرؤون على مواجهة المستقل عن التبعية لهم، وضجيجم مسموع، ويحسنون حشر ((الوطن)) فيما يقولون ويكتبون، ومحترفون في التبرع في الحديث عنه، ولا يهمهم لو تنمر على غيرهم باسمه، لأن ديدنهم الذي لا يمكن التخلي عنه يكمن في التضييق على المختلف، والتعامي عنه، وهم بهذا لا يختلفون عن المتطرفين..
الفرق دقيق بين ((الوطني)) و((الوطنجي))؛ فالأول عاشق لتراب وطنه، وواع جدًا، ومصدر خير لوطنه، ولا يتصور حصول الشر منه، أما الآخر فشعبوي أحمق، مهتم بربط الخلافات الفكرية والمذهبية والعقدية بالولاء للوطن وللقيادة، ولا يرتاح إلا بتكثير الأعداء ضد الوطن، ولا يرى نفسه إلا فوق الفوق، ويناكف وينافح للمزايدة على الناس في وطنيتهم، وعدم ترك أي فرصة للمتزنين في التعبير عما يرغبون به، وهدفه إشباع نهمه، ولو كان له واديا من ذهب لأضاف له ثان وثالث، لأن جوفه لا يملأه، كما قال، صلى الله عليه وسلم ((إلا التراب))..
علينا في كل يوم نعيشه تحت سماء الوطن أن نفرح فرحًا حقيقيًا بالوطن، وعلينا ثم علينا التسلح بالوعي ضد حجار عثراته، وفي المقدمة ((الوطنجية))، وننظف حياتنا منهم، ونغسل البواطن قبل الظواهر من العنصرية البغيضة، والاستعلاء الوضيع، ونجلي أصداء العقول، وننبذ التعصب الأعمى، الذي فضل وللأسف ((شرّ الأقربين)) على ((خير الأبعدين))، ونتمرن على ذوق حلاوة كلام ولي أمرنا لكل ((وطني وفي))، وليس لأي ((وطنجي خفي))، قبل 9 سنوات: ((.. كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى.. ونؤكد حرصنا على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات..))، وعشت يا موطن الأمجاد.

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