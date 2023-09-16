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رياح على جدة والشرقية ونجران

9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت محافظتا جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، رياحا شديدة تراوحت سرعتها بين 40-49 كم/ساعة، وشملت تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، فيما تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. في حين استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وامتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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