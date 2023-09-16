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261 طنا مبيعات حراج تمور العلا في أسبوعين

9/16/2023 11:18:24 PM

(MENAFN- Al Watan) أنشأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موقعا لمزادات بيع التمور في محافظة العلا، خدمةً للمزارعين واستقطاب التجار والمستثمرين من مختلف المناطق. وبلغ إجمالي مبيعات التمور 261 طن خلال أسبوعين.
وشارك في المزاد بنسخته الرابعة عدد من المزارعين والمزارعات اللاتي وجدت أسماؤهن ضمن المزارعين الذين يعرضون منتجاتهم عبر باركود مطبوع على منتجات المزارع، والذي يبين مصدر التمر ومالكه ونوعية المحصول المعروض. في حين انضمت للمزاد واحتا تيماء وخيبر.
ضمان الحقوق
شهد مزاد العلا للمرة الأولى على مستوى المملكة إطلاق منصة المواسم الموسمية تحت مظلة المركز الوطني للنخيل، لضمان حقوق البائع والدلال والمشتري، والمحاسبة الفورية بعد عملية ترسية البيع، إذ تستهدف المنصة التنظيم وضمان حقوق الجميع. وأكد مدير قطاع الزراعة بالهيئة الملكية في محافظة العلا، عبدالله الحميد، أن مزاد العلا صمم ليكون نقطة تجمع لمزارعي العلا، وللمزارعين والتجار من داخل المملكة وخارجها، إذ أصبحت هناك زيادة في إيرادات المزارعين تدريجيا بشكل مقبول نتيجة تضييق السلسلة بين المشتري والبائع، إذ تسعى الهيئة إلى الالتقاء المباشر بين المزارع والمشتري.
استقطاب المشترين
أوضح المزارع عبدالعزيز الحربي أن المزاد حفظ لتمور العلا حقها، واستقطب المشترين من كل المناطق والدول، ويضمن للمزارع السعر العادل، بعد أن كان المزارع يتكبد عناء نقل منتجاته إلى أسواق المدن الأخرى، ويعرض بسعر قليل جدا.
سوق المنشية
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة ابتداءً من 8 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2023، ويتميز بمشاركات أوسع من مواقع مختلفة في العلا، إذ يقام الجمعة والسبت من كل أسبوع على مرحلتين، تُخصص الأولى في الفترة الصباحية، من السادسة حتى التاسعة صباحًا، في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية. وخصصت المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يقام في ((سوق المنشية)) ابتداءً من 13 أكتوبر حتى 11 نوفمبر، من الخامسة عصرا حتى الحادية عشر مساءً، وسيضم فعاليات تتيح للعائلات والزوار لقاء المزارعين والأسر المنتجة والفنانين المحليين، أو الاستمتاع بالمأكولات المعدة بمختلف أنواع التمور.

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