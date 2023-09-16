تجاوب وتعاون
التاريخ
9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في تجاوب مع ما طرحته ((الوطن)) في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي بعنوان ((الأعطال والصواعق تربك الحركة المرورية بالمجاردة)) تم السبت إصلاح وتشغيل الإشارة الضوئية ورفع الحواجز الإسمنتية وسط المحافظة، وعادت الحركة المرورية في المنطقة المحورية بكل يسر وسهولة، فيما أكد محافظ المجاردة، سعيد بن دلبوح، في التقرير المنشور لـ((الوطن)) أنه سيتم معالجة الأمر في أقرب
وقت.
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