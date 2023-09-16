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تجاوب وتعاون

9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في تجاوب مع ما طرحته ((الوطن)) في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي بعنوان ((الأعطال والصواعق تربك الحركة المرورية بالمجاردة)) تم السبت إصلاح وتشغيل الإشارة الضوئية ورفع الحواجز الإسمنتية وسط المحافظة، وعادت الحركة المرورية في المنطقة المحورية بكل يسر وسهولة، فيما أكد محافظ المجاردة، سعيد بن دلبوح، في التقرير المنشور لـ((الوطن)) أنه سيتم معالجة الأمر في أقرب
وقت.

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