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66 % من أعمال التفتيش الوقائي تقودها بلدي

9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت أعمال التفتيش الوقائي بلدي أعمال التفتيش الوقائي سلامة، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت 268.657 عملية تفتيش وقائية، في وقت بلغ فيه عدد التراخيص 262.679، وبلغ إجمالي مؤسسات وشركات السلامة والمصاعد المعتمدة في مختلف مناطق المملكة 1605.
66 % بلدي
وفقا لرصد أجرته ((الوطن)) لبيانات وزارة الداخلية لأعمال السلامة الميدانية للعام الماضي، تصدرت مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة وعسير أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت سلامة وبلدي، وتصدرت مؤسسات وشركات السلامة والمصاعد المعتمدة، إلى جانب استحواذ أعمال التفتيش الوقائي بلدي على النصيب الأكبر من أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت، إذ بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي بلدي 176.419 بـ66%، مقابل 92.238 بـ34% لأعمال التفتيش الوقائي سلامة، وبلغ عدد التراخيص بلدي 176.419 ألف ترخيص بـ67%، مقابل 86.260 ألف تراخيص سلامة بـ33%، وبلغ إجمالي الأعمال التوعوية الموزعة 1593 عملا توعويا، وإجمالي مؤسسات وشركات السلامة 1298 بـ81%، مقابل 307 مؤسسات وشركات المصاعد بـ19%.
26 % بمكة
تصدرت مكة المكرمة أعمال التفتيش الوقائي سلامة، حيث بلغ إجمالي أعمال التفتيش 23.854 ألف بـ26%، وحلت الشرقية ثانيا بإجمالي 19.333 ألف بـ21%، والرياض ثالثا بإجمالي 15.799 ألف بـ17%، وعسير رابعا بإجمالي 7271 بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 5257 بـ6%.
استحواذ الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أعمال التفتيش الوقائي بلدي، حيث بلغ إجمالي أعمال التفتيش الوقائي بلدي 48.986 ألف بـ28%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 44.440 ألف بـ25%، والشرقية ثالثا بإجمالي 23.305 ألف بـ13%، وعسير رابعا بإجمالي 13.736 ألف بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 11.268 ألف بـ6%.
مؤسسات وشركات
تصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة مؤسسات وشركات السلامة المعتمدة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات والشركات 402 بـ31%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 325 بـ25%، والشرقية ثالثا بإجمالي 249 بـ19%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 65 بـ5%، وعسير خامسا بإجمالي 53 بـ4%.
الأكثر مصاعد
تصدرت مكة المكرمة مؤسسات وشركات المصاعد المعتمدة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات والشركات المعتمدة بها 131 بـ43%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 72 بـ23%، والشرقية ثالثا بإجمالي 48 بـ16%، والمدينة المنورة رابعا بإجمالي 17 بـ6%، وعسير خامسا بإجمالي 11 بـ4%.
تفتيش وقائي
268.6 ألف أعمال التفتيش الوقائي للمنشآت
5 مناطق تتصدر أعمال التفتيش الوقائي
%66 أعمال التفتيش الوقائي بلدي
%34 أعمال التفتيش الوقائي سلامة
262.6 ألف ترخيص
1605 مؤسسات وشركات السلامة والمصاعد المعتمدة
%81 مؤسسات وشركات السلامة
%19 مؤسسات وشركات المصاعد
الأكثر تفتيش وقائي سلامة:
مكة: 26%
الشرقية: 21%
الرياض: 17%
عسير: 8%
المدينة: 6%
الأكثر تفتيش وقائي بلدي:
الرياض: 28%
مكة: 25%
الشرقية: 13%
عسير: 8%
المدينة: 6%
الأكثر مؤسسات بالسلامة:
الرياض: 31%
مكة: 25%
الشرقية: 19%
المدينة: 5%
عسير: 4%
الأكثر مصاعد:
مكة: 43%
الرياض: 23%
الشرقية: 16%
المدينة: 6%
عسير: 4%

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