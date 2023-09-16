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خطة للتوسع في الاستزراع السمكي

9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان، لـ((الوطن)) أن جهات الاختصاص في المؤسسة شرعت فعليًا في إعداد خطة مستقبلية للتوسع في استنساخ ونشر مشاريع الاستزراع السمكي في الفترة المقبلة، وذلك بعد المكاسب والإيجابيات والمزايا، التي حققها المشروع في مزرعة ((صويدرة)) التابعة للمؤسسة بواحة الأحساء الزراعية، وتحقيق شهادة إنتاج عضوي معتمدة للمحاصيل الورقية، التي تؤكد التزامها بالزراعة العضوية لجودة وسلامة المنتجات.
علاقة تكافلية
أضاف، أن الثنيان، مشروع الاستزراع السمكي التابع للمؤسسة، هو عبارة عن مشروع إرشادي لنظام زراعة الأكوابونيك، ويعد أحد أنظمة الزراعة المستدامة، التي تجمع بين تربية الأسماك والزراعة المائية بنفس المياه في نظام مغلق، ويتم في هذا النظام الاستفادة من المياه الناتجة عن تربية الأسماك بما فيها من مغذيات طبيعية لإنتاج النباتات، من خلال تحويل المخلفات التي تنتجها الأسماك بواسطة البكتيريا إلى مواد مغذية بواسطة الفلاتر البيولوجية، حتي يسهل علي النبات امتصاص العناصر منها، وتقوم النباتات بدورها بتنقية المياه من خلال امتصاص العناصر الغذائية منها؛ لتعود من جديد إلى أحواض الأسماك في علاقة تكافلية، مما يسمح بإنتاج غذاء آمن ومستدام (زراعة عضوية)، وتقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية والمبيدات وتوافر المياه.
المزيد من التحسينات
ألمح الثنيان، إلى إجراء المزيد من التحسينات التطويرية في المشاريع الجديدة، خاصة أنها تجمع بين إنتاج الأسماك والنبات، وهي واحدة من جهود المؤسسة، في تحسين الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتبني ممارسات مستدامة للزراعة النموذجية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة وتحسين إدارتها بفعالية من خلال استخدام أساليب زراعية متطورة وطرق ري حديثة.
وقال: إن المشروع، يمثل منبرًا للمزارعين للاطلاع والاستفادة من هذه التجربة، وتشجيعهم على التوجه بتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، لا سيما المرشدة للمياه والمستدامة منها، وإيجاد بيئة مناسبة للتدريب على مثل هذه المشاريع، مبينًا أن من بين أبرز المكاسب والإيجابيات التي حققها المشروع، إنتاج منتجات عضوية بشهادة معتمدة، وزيادة القيمة المنتجة الغذائية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب عدد من المهتمين وطلاب المدارس للاطلاع على كيفية عمل النظام.
مزايا مشاريع الاستزراع السمكي
1- تعزيز جودة المحاصيل.
2- تنمية إنتاجية مياه الري.
3- إنتاج الورقيات والأسماك.
4- الحفاظ على الموارد البيئية.
5- توفير 90% من مياه الري.
6- عدم استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية.

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