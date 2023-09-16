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كاسترو يوقف إعارة الغنام

9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، أوقف إعارات عدد من لاعبي العالمي إلى أندية دوري الدرجة الأولى ((Yelo))، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي لأندية الأولى منتصف ليل الجمعة الماضي.
وأفادت بأن أحد طلب استعارة لاعب النصر خالد الغنام لموسم، مع أحقية الشراء مقابل 12 مليون ريال، باستشارة مدير الكرة الجديد حسين عبدالغني.
وأوضحت المصادر أن طلب أحد قوبل بالرفض من قِبل مسيري النصر، بعد أن طالب كاسترو بالاحتفاظ بالعناصر جميعها، لحاجته لهم بسبب كثرة المباريات وتداخل البطولات.
في السياق نفسه، أغلقت إدارة النصر ملف انتقال الظهير الأيسر محمد قاسم لصفوف القادسية، بعد امتناع اللاعب، وحاجة المدرب لخدماته، نظرًا لعدم استقطاب ظهير خلال الميركاتو الصيفي.
وباستثناء مختار علي وعبدالفتاح آدم ومنصور الشمري وماجد قشيش وفهد الزبيدي، لم ينتقل أي لاعب من صفوف النصر إلى فريق آخر خلال الميركاتو الماضي.

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