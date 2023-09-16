كاسترو يوقف إعارة الغنام

كاسترو يوقف إعارة الغنام
التاريخ
9/16/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، أوقف إعارات عدد من لاعبي العالمي إلى أندية دوري الدرجة الأولى ((Yelo))، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي لأندية الأولى منتصف ليل الجمعة الماضي.
وأفادت بأن أحد طلب استعارة لاعب النصر خالد الغنام لموسم، مع أحقية الشراء مقابل 12 مليون ريال، باستشارة مدير الكرة الجديد حسين عبدالغني.
وأوضحت المصادر أن طلب أحد قوبل بالرفض من قِبل مسيري النصر، بعد أن طالب كاسترو بالاحتفاظ بالعناصر جميعها، لحاجته لهم بسبب كثرة المباريات وتداخل البطولات.
في السياق نفسه، أغلقت إدارة النصر ملف انتقال الظهير الأيسر محمد قاسم لصفوف القادسية، بعد امتناع اللاعب، وحاجة المدرب لخدماته، نظرًا لعدم استقطاب ظهير خلال الميركاتو الصيفي.
وباستثناء مختار علي وعبدالفتاح آدم ومنصور الشمري وماجد قشيش وفهد الزبيدي، لم ينتقل أي لاعب من صفوف النصر إلى فريق آخر خلال الميركاتو الماضي.
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